Para não desiludir as expectativas, Petro deve assegurar, antes de mais nada, sua governabilidade. Apesar do fracasso dos aliados do ex-presidente Álvaro Uribe nos últimos anos, os partidos tradicionais continuam a ter peso no Congresso. Petro terá de mostrar sua capacidade política para conseguir contornar essa oposição. Para tal, o presidente eleito deverá aproximar-se desses parlamentares para forjar acordos que lhe permitam concretizar suas reformas, uma tarefa que requer negociações difíceis e muita humildade.

Petro também tem o grande desafio de recolocar a economia nos trilhos. Seu programa econômico tem sido amplamente criticado por vários setores. Para o presidente da Associação Nacional de Empresários Colombianos (ANDI) Bruce Mac Master, a proposta fiscal do Petro "não é viável". Na opinião dele, a proposta de reforma energética afetarias os colombianos através de taxas de câmbio, balança comercial, inflação, pobreza e desemprego.

Desde que perdeu as eleições de 2018, Petra tenta minimizar os temores de seus adversários. Em seu discurso de vitória, ele chegou a argumentar que ele e sua equipe irão “desenvolver o capitalismo na Colômbia”. De fato, Petro deve tomar medidas para evitar que os investidores estrangeiros e empresários colombianos não retirem seu capital do país, a fim de promover a recuperação econômica do país.

Além da desconfiança das elites financeiras, Petro enfrentará três problemas estruturais: a maior inflação da Colômbia nos últimos 20 anos, a maior taxa de desemprego em uma década e o aumento da pobreza devido às reformas econômicas neoliberais de longa data.

Petro também deve encontrar obstáculos em sua política externa. Durante sua campanha, o presidente eleito afirmou sua intenção de reestabelecer relações com a Venezuela, o que pode sua relação com os Estados Unidos, antigo aliado da Colômbia.

Mas com a atual guinada à esquerda da América Latina, a Colômbia tem amplas oportunidades de forjar alianças fortes. Assim, a eleição de Petro abre mais portas do que fecha. No entanto, suas ações como presidente devem ser escrutinadas, pois carrega não apenas as responsabilidades normais de um presidente, mas também a esperança de milhões de pessoas historicamente ignoradas e que veem nele e em Márquez a resposta para deficiências atávicas.