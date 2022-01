Apenas dois países latino-americanos diminuíram corrupção na última década

Honduras e Guatemala caíram um e oito pontos, respectivamente, enquanto El Salvador foi listado como um "país a ser observado" nos próximos anos. Se El Salvador continuar concentrando o poder em Nayib Bukele, pode se tornar uma autocracia, diz o relatório.Na Guatemala, “o Estado, particularmente o sistema de justiça, foi cooptado pelas elites econômicas e políticas, alguns setores do empresariado e o crime organizado. Esses grupos tomaram conta do sistema judicial e forçaram ao exílio promotores e juízes conhecidos por combater a corrupção”. Em Honduras, a eleição de Xiomara Castro no final do ano passado pode trazer esperança para a luta do país contra a corrupção, embora as tensões anteriores levantem temores de uma fase turbulenta.

Brasil

O Brasil manteve a mesma pontuação do ano passado, 38 de 100, mas com um forte redução do espaço cívico e manobras autoritárias de seu presidente, Jair Bolsonaro. De acordo com relatório, o governo brasileiro utilizou “intimidação, difamação, fake news e ataques diretos contra organizações da sociedade civil, jornalistas e ativistas, inclusive aqueles que lutam contra a corrupção, como mecanismos para desacreditar e silenciar vozes críticas”.