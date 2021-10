A defesa ideológica da democracia não funciona na América Latina

Mas apesar dos avanços democráticos e do crescimento econômico, a América Latina continua a sofrer com os mesmos problemas que historicamente caracterizam a região. Nossos países continuam conformando a região mais desigual e violenta do mundo e protagonizando alguns dos casos de corrupção mais escandalosos da história. Em geral, os latino-americanos não sentem que a situação esteja substancialmente melhor hoje do que no passado não democrático.

Além disso, alguns dos países que mais cresceram na região o fizeram sob presidentes considerados autoritários. De acordo com o Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica (Celag), os países que lideraram o crescimento econômico da América Latina entre 2000 e 2019 são Bolívia, Peru, Cuba, Panamá e República Dominicana, com a Bolívia alcançando algumas das taxas mais impressionantes de redução da pobreza (23% entre 2005 e 2018). O sucesso econômico e social de Cuba e Bolívia aconteceram durante os governos de Evo Morales e os irmãos Castro, respectivamente, líderes considerados pouco ou nada democráticos, mas populares.

Esse fato anda de mãos dadas com o sucesso de líderes populistas com pouco apreço pelas práticas democráticas das décadas anteriores. Após os tempos difíceis que se seguiram às guerras de independência no início do século 19, a América Latina experimentou alguma estabilidade e crescimento nas mãos de líderes autoritários, como Getúlio Vargas no Brasil, Juan Perón na Argentina, Lázaro Cárdenas no México e Fidel Castro em Cuba.

Baixa experiência democrática

Outro motivo da desconfiança dos latino-americanos na democracia é sua pouca experiência com esse sistema. Os países da região não viveram muito tempo em sistemas democráticos, uma vez que a onda de democratização na América Latina só ocorreu no final da década de 1980.