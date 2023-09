A votação histórica do Equador para deixar as reservas de petróleo da floresta amazônica no subsolo contrasta com os resultados das eleições presidenciais realizadas no mesmo dia e deixa o país diante de um dilema econômico.

Em 20 de agosto, o país votou por uma margem significativa - 58% a 41% - a favor de deixar as reservas de petróleo do Parque Nacional Yasuní, na Amazônia, inexploradas. A vitória do "sim ao Yasuní" foi um grande triunfo para os ativistas ambientais e um grande problema para o Estado. Isso significa que a Petroecuador, empresa estatal de petróleo do Equador, não poderá mais explorar as reservas de petróleo, o que custará ao país uma receita estimada em US$ 600 milhões por ano.

Os dois candidatos presidenciais que irão agora competir na segunda volta de 15 de Outubro favoreceram o extrativismo no passado, especificamente a mineração metálica e a indústria petrolífera, setores-chave da economia equatoriana. Existem poucas diferenças entre os dois candidatos.

A populista de esquerda Luisa González, que ficou em primeiro lugar com mais de 34% dos votos, é a candidata do ex-presidente Rafael Correa, que foi condenado por corrupção em 2020 e agora está autoexilado em Bruxelas. O empresário de direita Daniel Noboa, filho de um magnata da indústria bananeira, ficou em segundo lugar com 23%. O bom desempenho de Noboa surpreendeu – seu apoio não havia ultrapassado 10% nas pesquisas pré-eleitorais, mas ele ganhou popularidade após o debate eleitoral final.

História do referendo de Yasuní

A ideia de votar para deixar petróleo no solo do Parque Nacional Yasuní – uma das áreas com maior biodiversidade do mundo e lar de pelo menos dois povos indígenas isolados, os Tagaeri e os Taromenane, que vivem em isolamento voluntário na Amazônia equatoriana – nasceu em 2006. Isso foi um ano antes da primeira vitória eleitoral de Correa em 2007 e dois anos antes de o país se tornar o primeiro do mundo a conceder “direitos da natureza” em sua nova Constituição.

A proposta original era deixar as reservas de petróleo de Yasuní intocadas, em troca de uma compensação de US$ 3 bilhões paga pelas principais economias do mundo, que teriam de assumir a responsabilidade por uma dívida climática adquirida ao longo de décadas de emissões de gases de efeito estufa provenientes da queima de combustíveis fósseis.

A ideia foi criticada como uma tentativa de mercantilizar a natureza, pelo que o governo de Correa insistiu em promover mercados de créditos de carbono em troca de manter o petróleo debaixo das terras de Yasuní, condicionando assim a proteção da natureza aos rendimentos que poderia receber em troca. Em 2013, quando o objetivo não foi alcançado, Correa licenciou a empresa petrolífera estatal Petroecuador para perfurar os três campos de petróleo de Ishpingo, Tambococha, Tiputini (ITT, também conhecido como Bloco 43), localizados no extremo leste do parque.

O Estado começou a receber US$ 148 milhões por ano provenientes da exploração da ITT, enquanto o movimento de oposição, incluindo grupos de jovens, povos indígenas e ONGs ambientais, cresceu em tamanho e força. Apesar da repressão governamental ativa, passaram dez anos na luta, recolhendo dezenas de milhares de assinaturas a favor de um referendo sobre a exploração de Yasuní.

Finalmente, em maio, o tribunal constitucional do Equador reconheceu o direito a um referendo. O tribunal concordou que, se o voto "sim" – sim à permanência do petróleo no solo – vencer, o Estado manterá as reservas de petróleo do Bloco 43 no subsolo indefinidamente e será responsável por "uma retirada progressiva e ordenada de todas as atividades relacionadas à extração de petróleo em um período não superior a um ano”.

Esse é o cenário que o novo presidente e seu governo terão de enfrentar, após a esmagadora margem de 17 pontos da vitória do "sim" no referendo de 20 de agosto.