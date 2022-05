Ereções e eleições no Brasil 2022

Referindo-se às altas taxas de mortalidade da violência policial no Rio de Janeiro, Bolsonaro insinuou que o ímpeto viril de matar de um policial é a marca de sua coragem: "Policial que não mata não é policial", disse em 2017. Essas declarações e as obsessões fanáticas de Bolsonaro por sexo e masculinidade podem criar uma cortina de fumaça conveniente para cobrir sua flagrante incompetência corrupta, mas isso não é apenas uma aberração exótica brasileira ou de Bolsonaro.

As conexões entre os atuais militares movidos a pênis e o etnocídio, ecocídio e outros crimes contra a humanidade são antigas e remontam ao coração da política externa americana. "Um memorando detalhando uma reunião da Casa Branca em 1º de abril de 1964 (quando ocorria o golpe) também mostra as forças navais e militares dos EUA em posição e prontas para atuar em apoio aos militares brasileiros, com a bênção do presidente Lyndon Johnson e da alta defesa e oficiais de inteligência", como MuckRack relatou em 2018.

Assim, em 1971, as acusações por parte de membros do clero brasileiro de tortura de freiras e padres contra o governo do presidente-general Emílio Garrastazu Médici durante uma visita aos EUA representaram uma mera dor de cabeça de relações públicas, um “potencial constrangimento” para Médici e Richard Nixon. No fim das contas, "relações construtivas são a maneira mais eficaz de influenciar outras nações", como afirma o memorando.

Dessa forma, não surpreende que, em 2017, quando um memorando desclassificado do Departamento de Estado dos EUA mostrou que o presidente Ernesto Geisel (1974 - 1979) deu permissão explícita ao serviço de inteligência brasileiro para continuar sua política de execução de dissidentes, incluindo o jornalista Vladimir Herzog, que foi torturado até a morte em 1975, Bolsonaro gritou fake news, declarando que o documento não passava de uma "campanha coordenada" contra sua candidatura.

Gestão catastrófica da Covid-19

A masculinidade fixada no pênis atingiu seu apogeu letal com a Covid-19, que foi rapidamente identificada como uma excelente oportunidade para colher vitórias políticas e econômicas. Vinte e quatro horas após o Ministério da Saúde começar a tomar medidas preventivas contra a pandemia, em 13 de março de 2020, Bolsonaro já as reescalonava. Em 16 de março, com a desculpa de que a "pandemia transcende a saúde pública", ele colocou o ministério sob o controle da Casa Civil, então chefiada pelo general Walter Braga Netto, que provavelmente será seu candidato a vice-presidente em outubro. Braga Netto é também o responsável pelas compras dos acessórios sexuais masculinos, além das guloseimas gourmet.

Entretanto, os serviços de saúde em todo o país, incapazes de fazer frente à pandemia, também careciam de medicamentos para doenças crónicas, como insulina, por exemplo.

Em seu dicionário, transcender a "saúde pública" significa transcender o público e a saúde em favor de subornos neoliberais, uma vez que Bolsonaro e Braga Netto parecem haver supervisionado acordos multimilionários em compras de vacinas. Com o número de mortos por Covid-19 superando os 664 mil, uma investigação do Senado sobre a gestão inadequada da pandemia produziu fortes indícios de fraude. Entre os citados estão alguns dos principais aliados de Bolsonaro no Congresso e nas Forcas Armadas, que supostamente tentaram comprar vacinas de intermediários como a Precisa Medicamentos, com a qual o filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, tem laços estreitos.

As evidências também apontam para negociações de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, produzida pela empresa indiana Bharat Biotech, a preços acima dos de mercado. Isso envolveu, entre outras coisas, um pagamento inicial de US$ 45 milhões a uma empresa sediada em Cingapura. Enquanto isso, Roberto Dias, ex-chefe de logística do Ministério da Saúde, supostamente exigiu propinas de US$ 1 por dose de um fornecedor que afirmava ser capaz de fornecer 400 milhões de vacinas da AstraZeneca.

O fornecedor não conseguiu fornecê-las, mas ainda assim conseguiu negociar com as principais autoridades brasileiras de "saúde". E havia outros contratos fraudulentos. Como disse o político da oposição Paulo Pimenta ao The Intercept, “existe uma relação direta entre negacionismo, corrupção e a forma como a pandemia se tornou a maior tragédia sanitária do país e a maior história de corrupção”.

A guerra contra a 'ideologia de gênero'

O problema sexual do imbrochável é parte integral de todas essas mortes. Um dia depois de testar positivo para a Covid-19, Bolsonaro usou um insulto homofóbico para provocar funcionários da presidência que usavam máscaras, que ele disse ser "coisa de viado". Alguns meses depois, ele disse que o Brasil tinha "que deixar de ser um país de maricas". Para o imbrochável, a Covid-19 não passava de uma “gripezinha". Assim, Bolsonaro enviava a dupla mensagem de que os que estavam morrendo já estavam doentes (ou eram "viados"), ao mesmo tempo em que reforçava ao povo brasileiro que LGBTI+fobia é aceitável; que violência e discriminação contra "viado" é normal.

A guerra à “ideologia de gênero” é uma pedra angular da base de poder de Bolsonaro que, em certa medida, explica a extrema masculinidade tóxica de seu regime. Depois de vencer as eleições de 2018, ele não perdeu tempo em dar o tom. Sua campanha se apoiou fortemente na Bíblia, que é "a caixa de ferramenta para consertar o homem e a mulher". A Bíblia é também uma excelente fonte de riqueza material, como logo descobriu o agora ex-ministro da Educação evangélico Milton Ribeiro. O ministro de Bolsonaro foi acusado de garantir que o governo priorizasse municípios cujos pedidos de verbas fossem negociados por pastores, que então recebiam propina, inclusive na forma de barras de ouro.