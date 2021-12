Grupos europeus apoiaram a criminalização do aborto em El Salvador – e perderam

Para Irene Donadio, da organização de direitos reprodutivos International Planned Parenthood Federation, o envolvimento de grupos conservadores europeus não foi uma surpresa.

“El Salvador é o sonho de consumo dos agressores dos direitos reprodutivos. É algo que eles esperam imitar nos Estados Unidos e na Europa. É por isso que defendem o país com todo o seu arsenal bem financiado de advogados e lobistas”, disse ela.

Donadio citou um projeto de lei discutido este mês pelo parlamento polonês que buscava impor longas penas de prisão para mulheres que realizam aborto. Foi rejeitado por uma maioria esmagadora.

“Esse projeto de lei foi copiado de El Salvador, que tem uma das leis mais cruéis contra as mulheres”, disse ela.

Neil Datta, secretário do Fórum Parlamentar Europeu para os Direitos Sexuais e Reprodutivos, disse que grupos engajados em nome deste pequeno país centro-americano “revelam uma crueldade interna e fanatismo que eles nunca ousariam mostrar na Europa”.

“Eles preferem prender mulheres salvadorenhas por aborto espontâneo em vez de admitir que o aborto pode ser necessário. Esta é uma posição muito distante da mentalidade da grande maioria dos religiosos na Europa”, acrescentou.

Apoio de grupos dos EUA

Quinze grupos de direita cristã e antiaborto dos Estados Unidos também assinaram o segundo conjunto de documentos em apoio a El Salvador, incluindo a International Organization for the Family – organizadora do Congresso Mundial de Famílias, uma rede global de ativistas dos EUA, Rússia e outros ultraconservadores – bem como o Family Watch International e o World Youth Alliance.

Oito grupos conservadores latino-americanos também estiveram envolvidos, embora apenas um tenha sede em El Salvador: a filial local da organização americana anti-aborto Human Life International, que fez campanha pela proibição absoluta do aborto introduzida no país em 1999 .

De acordo com Cárdenas do CRR, eles estavam “buscando uma vitória da opinião pública através da distorção do caso para argumentar que queremos descriminalizar o infanticídio”.

A CIDH declarou El Salvador “internacionalmente responsável por [...] violações da liberdade pessoal, garantias judiciais, igualdade perante a lei, direito à vida, integridade pessoal, vida privada e saúde” de 'Manuela' – nome fictício usado para proteger a identidade da vítima.

O tribunal ordenou que o governo indenizasse os filhos da mulher, assumisse publicamente a responsabilidade pelo caso e reformulasse as políticas e os protocolos de saúde para evitar a criminalização das emergências obstétricas.

História de Manuela

Manuela, uma mulher rural pobre e analfabeta, sofreu uma emergência obstétrica em casa em 2008. Com dores e sangrando forte, deu à luz um filho natimorto e logo desmaiou.

Quando ela acordou no hospital, a equipe médica a denunciou à polícia. Ela passou oito dias algemada a uma cama de hospital antes de ser transportada para a prisão. Manuela foi acusada de infanticídio, apesar das inconsistências em seus registros médicos, e teve defesa legal adequada negada.

Desde 2006, Manuela procurava cuidados de saúde devido a uma doença. O diagnóstico veio apenas quando estava na prisão. Mas seu câncer (linfoma de Hodgkin) nunca foi tratado adequadamente. Ela morreu em 2010, aos 33 anos, enquanto cumpria uma pena de prisão de 30 anos. Ela deixou dois filhos.

Susana Chávez, do Consórcio Latino-Americano contra o Aborto Inseguro, disse: “Desmantelar os direitos que trouxeram dignidade e mudaram as vidas das pessoas para melhor não é incidental. Tudo faz sentido quando olhamos para os recursos mobilizados em nossos países para distorcer as leis e retroceder o pouco progresso que foi feito.”