A descriminalização do aborto no México é uma resposta importante a recentes reveses

A descriminalização do aborto no México é uma vitória para todas as mulheres mexicanas que há décadas lutam pela legalização desse direito. Mas a decisão da Suprema Corte de Justiça de 7 de setembro também traz esperança para toda a região, onde a interrupção da gravidez é legal apenas na Argentina, Uruguai, Cuba, Guiana, Guiana Francesa e Porto Rico, os dois últimos como territórios da França e dos Estados Unidos, respectivamente.

A vitória torna-se ainda mais importante diante dos ataques judiciais que estão sendo implementados nos Estados Unidos, demonstrando que a América Latina pode emergir como uma resposta à onda retrógrada da potência do continente.

Os juízes da Corte Suprema mexicana declararam que o aborto não é crime ao invalidar uma parte do Código Penal do estado de Coahuila, decisão que torna inconstitucional a prisão de qualquer mulher por obter o procedimento. Dessa forma, o tribunal abriu um precedente favorável para a legalização do aborto em um país onde, com ou sem leis a favor, são realizados entre 750 mil e 1 milhão de abortos por ano.

Os obstáculos para o acesso ao aborto

A importância da descriminalização do aborto é, sem dúvida, enorme, mas o caminho para implementar mudanças a nível local ainda é longo. No México, o aborto é regulamentado pelos estados. Embora a decisão unânime dos juízes proteja as mulheres de serem processadas criminalmente por juízes em nível nacional, ela não remove o aborto dos Códigos Penais de cada estado.

Atualmente, o aborto é ilegal em 28 dos 32 estados mexicanos. Em apenas quatro deles – Cidade do México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo – as mulheres têm liberdade para interromper a gravidez com segurança nas primeiras 12 semanas de gestação, o que mostra a árdua distância que se apresenta na luta pela legalização desse direito sexual e reprodutivo.