Como a guerra na Ucrânia intensificou a instabilidade política no Peru

Ao contrário de outros países da América Latina, como Venezuela ou Argentina, o Peru importa a maior parte de seu petróleo. Isso o deixou completamente exposto ao recente aumento, que teve repercussões imediatas na economia do país no momento em que começava a se recuperar do impacto da pandemia de Covid-19.

Como resultado, a inflação do Peru em março foi a mais alta em 26 anos. Da mesma forma, o setor mais afetado foi o de alimentos e combustíveis, que viram aumento de cerca de 10%.

Com os aumentos de preços desenfreados, não demorou para que os protestos dos setor de transporte se espalhassem pelo país. Em 28 de março, um grupo de caminhoneiros convocou greve geral para exigir redução no preço da gasolina. Os bloqueios de estradas levaram ao fechamento de escolas em algumas regiões, que tiveram que recorrer novamente ao aprendizado virtual.

Para tentar aplacar o descontentamento, Castillo eliminou o imposto seletivo sobre o consumo de combustível até junho. Também decretou um aumento de 10% no salário mínimo, que passará de 930 soles para 1.025 soles (cerca de US$ 280) a partir de 1º de maio. A medida, no entanto, não terá impacto nos trabalhadores informais, setor que chega a representar 73% do mercado de trabalho nas áreas urbanas.

Em 2022, a inflação no Peru deve se manter um pouco abaixo de 7%, mas os preços da cesta básica vêm disparando. Este aumento se acelerou desde o início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que afetaram os preços do trigo e do milho.

Segundo o FMI, o aumento do preço do petróleo prejudica os importadores da América Central e do Caribe, enquanto os exportadores de petróleo bruto, cobre, minério de ferro, milho, trigo e metais podem cobrar mais e, assim, mitigar o impacto do conflito.