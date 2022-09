O que aconteceu desde então? A resposta é amplamente reconhecida como “neoliberalismo”, cuja essência dita que a verdadeira base do sucesso econômico depende de uma competição forte e determinada, para a qual um sistema político deve trabalhar.

Com base no trabalho de economistas como Friedrich Hayek e Milton Friedman, a abordagem foi desenvolvida na década de 1950 e moldada por uma rede de mais de 450 think tanks e grupos de pressão de direita nas décadas seguintes.

O neoliberalismo é auxiliado pela tributação destinada a beneficiar os mais bem-sucedidos; o firme controle do trabalho organizado para minimizar a oposição; e a máxima privatização dos transportes, utilidades como energia, água e comunicações, habitação, saúde, educação e até segurança.

Obviamente, esse sistema gera perdedores consideráveis, mas normalmente riqueza suficiente “goteja” para evitar uma oposição séria. É uma linha de pensamento que pode atingir o fervor de uma crença religiosa e certamente é melhor interpretada como uma ideologia.

A transição para o neoliberalismo foi impulsionada pelas enormes convulsões econômicas após o aumentos do preço do petróleo de 1973-74 (mais de 400% em oito meses). A estagflação tornou-se a ordem do dia, resultando na eleição de Margaret Thatcher, no Reino Unido, e de Ronald Reagan, nos Estados Unidos.

Ambos os líderes recém-eleitos estavam convencidos da necessidade de abraçar o novo pensamento. Ao longo da década de 1980, os EUA perseguiram a firme crença da necessidade de acelerar as mudanças tributárias e a desregulamentação financeira, enquanto a Grã-Bretanha procurou controlar os sindicatos e supervisionar a privatização em larga escala de ativos estatais – o mantra de Thatcher era “não há alternativa”.