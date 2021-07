'Meia volta volver. De volta para o quartel': militares estão sem alternativa

Ao espernear contra a CPI da Covid, que expôs a sujeira dos militares nas negociações de vacinas, a ­cúpula das Forças Armadas busca repetir a façanha do general Eduardo Villas Bôas, ex-comandante do Exército, que conseguiu amedrontar o STF e abrir as portas para a ascensão de Bolsonaro, mas o cenário agora é diferente. O gigantesco fracasso do governo, com o qual os fardados se comprometeram visceralmente, afasta a possibilidade de angariar o apoio de setores estratégicos, avalia José Luís Fiori, professor do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional da UFRJ e autor de Sobre a Guerra (2018) e A Síndrome de Babel e a Disputa do Poder Global (2020), entre outras obras. “A elite econômica e política conservadora, e mesmo a direita mais tradicional, já desembarcou ou está desembarcando dessa canoa furada”, afirma o cientista político, com pós-doutorado pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra.

Carta Capital: Além da nota intimidatória contra o presidente da CPI da Covid, em reação às revelações sobre militares envolvidos no esquema de corrupção das vacinas, o comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Carlos Almeida Baptista Junior, afirmou ao jornal O Globo que o texto era apenas um “alerta” e que as Forças Armadas não irão enviar “50 notas para ele (Omar Aziz). Apenas esta”. O senhor acredita que as Forças Armadas estão realmente dispostas a promover uma ruptura institucional no País, mesmo sem o apoio da mídia e dos empresários?

José Luís Fiori: Não conheço o brigadeiro Carlos Almeida Batista Junior, nem jamais havia ouvido falar deste senhor, até o momento da sua entrevista para o Globo, e por isto seria difícil para mim interpretar seu pensamento. Mas presumo que ele não esteja blefando nem fazendo bravata, e que acredite no seu dever e no seu poder de chantagear a CPI do Senado que está investigando a responsabilidade do governo pela catástrofe brasileira do coronavírus. Tentando repetir o blefe do Gal Villas Boas que conseguiu acovardar o STF, e abrir as portas para a pantomima eleitoral do senhor Bolsonaro. Só que agora, no caso do brigadeiro, propondo-se esconder ou engavetar a participação de militares no esquema de corrupção do Ministério da Saúde, que vem sendo revelado pela CPI e pela pesquisa da própria imprensa, apesar de que hoje 70% da população brasileira já tem pleno conhecimento do que passou e está convencida ( segundo a última pesquisa do Datafolha) de que existe corrupção neste governo de militares.

De qualquer maneira, para analisar e prever o comportamento destes senhores, hoje e no futuro, talvez seja melhor esquece-los individualmente, e entende-los como partes ativas de um modelo, padrão ou arquétipo da forma de pensar dos militares que na sua grande maioria possuem cabeças binárias, hierárquicas, repetitivas e arrogantes, mesmo quando profundamente incultas. Por profissão, na sua vida de quartel, só existe branco e preto, bons e maus, amigos e inimigos,; e todo militar acredita que tem um saber moral superior aos demais, e que sua missão na terra é impor sua vontade aos seus inferiores, de forma hierárquica, autoritária, e repetitiva. Um mando e o outro obedece, para aumentar a eficiência funcional dos seus quarteis e dos seus exercícios de guerra. Um manda e o outro obedece, em “ordem unida”, independente do que seja e de quem seja, e não existe nenhuma possibilidade de negociação ou de meio-termo, para poder aumentar a eficiência funcional dos quarteis e dos seus exercícios de guerra. O problema aparece exatamente quando este “tipo de cabeça” sai do seu habitat natural, entre tanques, cavalos, e aviões, e resolve transformar o mundo num imenso quartel.

CC: O senhor acredita que as Forças Armadas tiveram papel decisivo para a ascensão de Bolsonaro ao poder?

JLF: Não tenho a menor dúvida que as FFAA tiveram um papel decisivo na ascensão de Bolsonaro, mais do que isto, tiveram também um papel decisivo também no golpe de estado com fachada parlamentar, de 2016, e na sustentação do governo de Michel Temer que iniciou este acelerado processo de destruição econômica moral da sociedade brasileira que culminou com a desastre da pandemia do coronavírus.

Acho que tudo isto ficou definitivamente esclarecido com a publicação do livro/depoimento do Gal, Eduardo Villas Boas, que foi sem dúvida o principal articulador militar da derrubada da presidenta Dilma e de tudo o que se desenvolveu a partir daí. Mas acho que este é um assunto que já faz parte da História, e que hoje o verdadeiro problema militar é outro, e tem a ver com o fracasso dos militares na condução do governo Bolsonaro para o qual forneceram mais de 6 mil quadros e do qual seguem sendo os seus principais avalistas. E, como consequência, a cada dia que passa, aumenta ainda mais a distância entre as expectativas depositadas pelos setores da sociedade brasileira que acreditavam no mito da superioridade técnica e moral das FFAA, e o desempenho concreto e frustrante destes milhares de oficiais da ativa e da reserva que tomaram conta da maioria dos postos estratégicos deste governo. Donde vai ficando cada vez mais claro para a população brasileira que estes senhores de farda e de pijama não foram preparadas nem estão capacitados para administrar políticas públicas, e muito menos ainda para fazer política partidária ou parlamentar.

A sua própria formação hierárquica e autoritária – como já vimos – os impede de se desempenharem com proficiência nestas funções, fora dos seus quartéis. A começar pelo caso patético do próprio presidente, que é capitão da reserva, e que fez sua formação intelectual na escola militar, e que até hoje não consegue formular uma ideia que tenha início, meio e fim, para não relembrar o seu ex-ministro da Saúde que não sabia nem mesmo onde ficava o Hemisfério Norte, não conhecia o SUS e nunca conseguiu entender o que fosse uma pandemia, ou planejar uma campanha nacional de vacinação adequada.