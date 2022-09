A necropolítica de Deus no Brasil

Em abril, o povo Yanomami de Roraima acusou garimpeiros de estuprar e assassinar uma menina de 12 anos. Também denunciou o desaparecimento da tia da menina e de jogar um menino de 3 anos no rio.

Quando os policiais federais foram até a remota comunidade de Aracaçá, não encontraram "nenhuma evidência da prática dos crimes de homicídio e estupro ou morte por afogamento". No entanto, a aldeia havia sido obliterada com fogo e 24 pessoas de Aracaçá haviam desaparecido, fatos que foram ignorados no boletim de ocorrência.

A notícia levou a uma campanha nacional de lideranças indígenas, políticos e artistas através da hashtag #Cadêosyanomami? Mas a campanha não foi suficiente para contrapor uma situação muito pior e mais geral. Os relatórios de crimes reconhecem que este não foi um caso isolado e mencionam outras crianças "estupradas até a morte" ou jogadas no rio para morrer.

Depois de finalmente localizar os desaparecidos, o Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Yek'wana (Condisi-YY) descreveu um clima de terror imposto pelos garimpeiros. Quando alguns finalmente apareceram, relataram que foram forçados a aceitar algumas pepitas de ouro em troca de seu silêncio.

Em 10 de maio, o corpo de uma menina Wapichana de 15 anos, Janielly Grigório André, desaparecida em 23 de abril, foi encontrado amarrado a uma árvore, também em Roraima. Reportagens de jornais dizem "causa da morte desconhecida", mas é significativo que essa história seja justaposta com relatos de Yanomami desaparecidos.

"Ouro" é uma palavra-chave porque sua mineração é o principal motor da violência na região, e os garimpeiros recebem incentivos do governo de Jair Bolsonaro. No entanto, essa violência faz parte de um padrão global que tem uma forma mais aguda e visível no Brasil de Bolsonaro.

Na cidade de Umbaúba – dois anos após George Floyd ter sido sufocado por um policial branco em Minneapolis – um motociclista negro, Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, foi preso por cinco policiais rodoviários. Testemunhas avisaram que o homem sofria de esquizofrenia, mas mesmo assim os agentes atacaram Genivaldo com spray de pimenta antes de chutá-lo, pisarem em sua cabeça e finalmente sufocá-lo com gás no banco traseiro do camburão.