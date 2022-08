Quem fará oposição a Gustavo Petro?

Cabal também demonstra temor diante do reencontro entre Petro e "seus velhos amigos da esquerda latino-americana" e de sua possível abordagem das relações internacionais da Colômbia. "Esperamos que não seja nos moldes do socialismo latino-americano mais radical, como Nicarágua e Venezuela. Este último bancado financeiramente pela China, militarmente pela Rússia, politicamente por Cuba e com o estreito apoio do terrorismo iraniano".

Cabal também prometeu fazer oposição ferrenha à proposta de Petro de transferir a polícia do Ministério da Defesa para o novo Ministério da Paz e ao desmantelamento do Esquadrão Móvel Anti-Motim (Esmad).

O que a oposição nascente a Petro mostra é que terá duas linhas: a moderada e a radical. Enquanto a primeira apela à reflexão sobre questões como a proposta produtiva de Petro e o que ele chama de "democratização da economia", que a direita colombiana entende como expropriação. A segunda tem um discurso sensacionalista, que apela ao medo através de comparações com populistas de esquerda como Nicolás Maduro e Daniel Ortega.

Os discursos de Cabal ilustram essa oposição radical. Na Rádio W, um dos programas mais ouvidos pelos colombianos, ela difundiu teorias conspiratórias, incluindo a de que George Soros está por trás do Acordo de Escazú e de que Petro promoverá um regime ditatorial por seu vínculo com a Internacional Socialista.

É fácil encontrar humor nas teorias absurdas de Cabal, que não perde tempo em disseminar caricaturas sobre como o comunismo e o socialismo irão tomar o planeta através de elites bilionárias abortistas. Mas ela é a mesma senadora que defendeu as ações dos militares após a publicação do relatório histórico da Comissão da Verdade sobre os crimes cometidos pelo Exército colombiano no escândalo dos "falsos positivos".

Ela também é a mesma senadora que criticou Uribe por se reunir com Petro, argumentando que o ex-presidente enviou uma "mensagem confusa e incompreensível"; a mesma que chamou o novo ministro das Relações Exteriores, Álvaro Leyva Durán – uma das principais autoridades sobre paz e reconciliação na Colômbia – de chanceler das Farc.

Se Cabal se consolidar de fato como líder da oposição e mantiver o tom radical, não só seu partido, mas todos aqueles que discordam do novo governo correm o risco de perder sua capacidade estratégica de exercer uma oposição construtiva e responsável. Este seria, sem dúvida, um prejuízo para todos os colombianos, que merecem políticos com capacidade de guiá-los nos tempos complexos que se avizinham.