Nova era para a Colômbia: os três grandes desafios de Petro

Superando o status quo, Gustavo Petro venceu as eleições presidenciais em junho, vitória que tem raízes na crescente desigualdade e violência dos últimos anos. No entanto, a ascensão da esquerda no país tradicionalmente conservador é resultado dos fracassos acumulados após décadas de governos conservadores. Os mais de 40 dias de protestos durante o surto social de 2021, que resultaram em mais de 80 mortes diante da brutal repressão do governo, ilustraram a revolta dos colombianos.

O governo assume o poder no domingo, 7 de agosto, herdando o péssimo legado de Iván Duque. Quatro em cada dez colombianos vivem na pobreza e quase 20 milhões são incapazes de cobrir suas necessidades alimentares básicas. Ou seja, 6,1% da população vive em extrema pobreza. Segundo o Banco Mundial, a Colômbia é o segundo país mais desigual da América Latina, depois do Brasil. Duque deixa o déficit fiscal em 83%: as despesas do país superam em muito sua receita e, no entanto, as políticas sociais são extremamente fracas. Em grandes áreas do país, o Estado simplesmente desapareceu nos últimos anos.

Diante desse complicado cenário, Petro terá de enfrentar grandes desafios durante seu mandato.

Segurança: redução da violência

A política de segurança do Estado colombiano durante os últimos dois anos foi inteiramente insuficiente para reduzir a vasta violência no país, como aponta o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) em relatório publicado no final de julho.

A recomendação central do documento está alinhada com uma das promessas de campanha de Petro: reformar a política de segurança do Estado para enfrentar de forma assertiva grupos armados e organizações criminosas. Para isso, Petro deverá implementar o Acordo de Paz para reduzir a presença de grupos armados nos territórios rurais por meio de uma política estatal de desmantelamento e, sobretudo, de acordos de paz. Como argumenta o especialista em segurança Eduardo Álvarez, o país precisa fazer a transicção de uma pequena paz para uma paz total.