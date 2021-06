Repressão, incerteza e deriva autoritária na Nicarágua

Muitos dos detidos, inclusive Cristiana Chamorro, fizeram parte dos diálogos com o governo em 2018 que tentava encontrar uma solução para a crise. Na segunda-feira, 21 de junho, Ortega reapareceu diante da mídia e, em nota intitulada "Nicarágua, em defesa da soberania nacional e do Estado de Direito", justificou as prisões dizendo que não são candidatos ou políticos, mas "criminosos" que querem "derrubar o governo". Ortega também pediu que as entidades internacionais não intervenham e que as sanções sejam levantadas.

De acordo com uma pesquisa do Diálogo Interamericano de junho de 2020, a taxa de aprovação de Ortega estava abaixo de 20%, um recorde de baixa para ele. Uma pesquisa deste ano mostra sua aprovação ao redor de 35%. De todas as formas, os números não estão a favor de Ortega, que pode muito bem perder se for às urnas em condições normais.

A comunidade internacional deve redobrar a pressão para deter esta deriva autoritária e exigir a libertação dos prisioneiros políticos, a revogação das leis repressivas e a garantia de eleições livres, transparentes e competitivas, ratificadas pela observação internacional. Qualquer outro caminho será o errado.