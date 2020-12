Rinocerontes brasileiros e o teatro do absurdo político

O absurdo segue porque, contra todas as boas expectativas geradas pelo horror da pandemia e do confinamento social, a Covid não freou o neoliberalismo econômico que a produziu, muito pelo contrário: houve um aumento significativo na concentração de renda (os ricos se tornaram mais ricos desde então) e, consequentemente, um aumento do desemprego e da miséria.

Contrariando as teimosas esperança e crença na empatia alheia que norteiam políticos, cientistas, intelectuais e artistas humanistas, amiúde de esquerda, diferentes governos se aproveitaram da pandemia para ampliar a vigilância do Estado sobre seus cidadãos, sob a justificativa de que se está monitorando a infecção pelo novo coronavírus; reprimir violentamente manifestações de rua em favor de mais direitos (casos, por exemplo, do Black Lives Matter, nos EUA, e do movimento no Chile para derrubar o dispositivo neoliberal da Constituição do ditador Pinochet); e para impor, ao conjunto da população, normas de condutas sociais pautadas no modelo patriarcal e heternormativo de família, criminalizando e estigmatizando ainda mais aqueles que, não se encaixando nestas normas, tentam burlá-las de alguma forma.

O absurdo segue porque, em que pesem a vitória do movimento anti-neoliberalismo no Chile, a derrubada do golpe na Bolívia (com a vitória democrática de Luis Arce, candidato de Evo Morales) e a eleição de Alberto Fernández e Christina Kirchner na Argentina, os recursos naturais da América Latina seguem sendo privatizados por corporações estrangeiras (americanas principalmente), graças principalmente ao eixo formado por Colômbia e Brasil, países governados por dois daqueles populistas ignorantes mas gananciosos: Iván Duque e Jair Bolsonaro.

E nada nos garante que Joe Biden e Kamala Harris – eleitos presidente e vice-presidenta dos EUA numa disputa acirrada em que os movimentos de minorias chamados pejorativamente “identitários” contribuíram bastante para a vitória da chapa – mudarão a política externa imperialista e neocolonialista em relação à América Latina, ainda que essa política esteja oficialmente a serviço de salvar a Amazônia e reduzir o aquecimento global.

E o governo populista e ditatorial de Nicolás Maduro na Venezuela (o lixo jogado para debaixo do tapete das esquerdas latino-americanas) segue sendo uma incógnita nessa geopolítica.

E, antes que eu entre no absurdo dentre os absurdos que é o Brasil pós-golpe de 2016 (o impeachment fraudulento contra a presidenta Dilma Rousseff), é importante ressaltar que o governo da China – vítima do racismo que lhe atribui a responsabilidade pela pandemia de Covid-19 – segue sua guerra comercial e provando ao mundo que o capitalismo neoliberal não precisa da democracia; e os governos do Iran, Arábia Saudita e Israel seguem, assim como algumas organizações palestinas, tirando proveito político do terrorismo e do fanatismo religioso, enquanto milhares de imigrantes negros de países africanos em guerras civis e crises econômicas severas decorrentes destas correm para os países da Europa Ocidental, onde partidos e líderes de extrema-direita e neonazistas na Itália, Espanha, Alemanha e até Portugal, por exemplo, usam-nos para obter lucros políticos, recorrendo à desinformação dirigida, fake news e difamação contra essas vítimas do colonialismo europeu.

Tudo isso é absurdo ainda mais sob a pandemia de uma doença ainda misteriosa, em relação à qual o que se esperava dos diferentes atores políticos do mundo era uma cooperação internacional (ou, no mínimo, uma trégua em seus jogos vorazes).

Brasil absurdo

Mas nada parece mais absurdo do que o Brasil. Para chegarmos ao ato – no sentido teatral do termo – em que um fascista apologista da tortura (portanto, mais que um populista ignorante e ganancioso cuja família tem relações com mafiosos) se elegeu e montou um governo irrefutavelmente genocida, passamos por várias cenas. Esse teatro de absurdos começou com um impeachment da presidenta Dilma Rousseff sem crime de responsabilidade. Uma maioria de parlamentares ricos e/ou herdeiros de poderosas oligarquias políticas ou representantes de máfias paramilitares e neopentecostais, comprovadamente corruptos quase todos e quase todos brancos e heteros conseguiram impedir o segundo governo da presidenta Dilma porque esta não estava implementando as políticas neoliberais ao gosto dos grandes empresários locais e estrangeiros.