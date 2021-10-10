Александра Яковлева: "Как сохранить себя, когда вокруг творится трэш"

"Психология на Дожде" – один из самых популярных российских подкастов. Родившийся из одноименной передачи на телеканале "Дождь" и собравший за два года более восьми миллионов прослушиваний, подкаст занимает топовые позиции на Яндекс.Музыке и в российском сегменте Apple Store. К международному дню психического здоровья openDemocracy поговорил с автором и ведущей "Психологии на Дожде" Александрой Яковлевой о чувствах и переживаниях, к которым обращается подкаст и телепередача. Может ли психолог, работающий в СМИ, “исполняющем функции иностранного агента”, быть вне политики? Может ли забота о себе стать заботой о стране? Как обстановка в России может влиять на эмоциональное состояние отдельного человека?

Ваш триумфальный марш по миру подкастов начался с передачи на "Дожде". Как появилась эта идея? Почему вам показалось важным говорить о психологии, о каких-то, казалось бы, частных проблемах на общественно-политическом, критически настроенном канале?

Это были несвязанные вещи. Наш канал прекрасен тем, что у людей, которые на нем работают, есть много свободы. Если тебе самому что-то интересно и ты чувствуешь, что у тебя есть понимание, как это делать, то тебя не будут останавливать. У меня было психологическое образование, психология была мне интересна всегда, и мне не нравилось, что СМИ захватила поп-психология в духе "10 советов, как найти любовь". Было обидно, что люди мало знают о психологии, как о науке. Тогда я поняла, что мне интересно приглашать экспертов, специалистов, чтобы они рассказывали какие-то важные, с моей точки зрения, вещи – нужные аудитории, людям. Вот так появилась "Психология на "Дожде".

А что именно, на ваш взгляд, было нужно этой аудитории – зачастую очень протестно настроенной, готовой строить баррикады?

Не надо забывать, что "Дождь" создавался тогда, когда не было баррикад. Когда я запускала проект, я исходила из того, что это была комфортная площадка для того, чтобы делиться научными данными и общечеловеческими знаниями из области психологии.

Наш главный редактор Наталья Синдеева всегда говорит, что она никогда не создавала телеканал как остро оппозиционный. Политика редакции – приглашать людей с разными мнениями, с разными политическими повестками. Просто не все приходят.

Я же отталкиваюсь от того, что люди всегда будут влюбляться, расставаться, будут начальники и подчиненные, вся эта обычная наша жизнь была есть и будет вне зависимости от того, кто стоит у руля. Что для меня очень важно, и на что действительно влияет контекст – это обязательно, среди прочего, уделять время сложным темам: домашнее насилие, психические расстройства, сексуальное насилие. К этому многие оказываются не готовы. Я это абсолютно четко осознаю, потому что рейтинги прослушивания у таких выпусков намного ниже, чем у всех остальных. Но я все равно эти темы поднимаю, потому что хочу, чтобы слушатели подкаста, которые нам доверяют, находили не только ответы на свои вопросы, но и больше узнавали о мире, в котором мы все живем. И да, часто это не самые приятные вещи, но они нас всех касаются. Это не про рейтинги, это про ценности и гражданское общество.