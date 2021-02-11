Кто готов бороться за достойный труд украинских мигрантов в Польше

По словам Виталия Махинько, активиста профсоюза "Трудовая солидарность", работающего с мигрантами в ЕС, были случаи, когда украинцам Инспекция труда и вовсе отказывала в обращении.

"Им говорили писать заявление на польском. Не знаете польского? Тогда до свидания. После нашего вмешательства им предоставляли переводчика. Также польская полиция системно отказывается принимать заявления от украинских трудовых мигрантов", – утверждает активист.

Представитель другой организации, помогающей украинцам в Польше, на условиях анонимности рассказал oDR, что у Инспекции труда переводчики действительно могут быть не всегда, однако польская полиция предоставлять такую опцию обязана. А вот незаинтересованность в расследованиях иногда проявляет и украинская сторона. Даже в таких серьезных случаях, как пропавшие без вести. "Родственники, если они в Украине, должны обратиться в полицию, а она в свою очередь передать данные в Интерпол. Оттуда информация попадает в польскую полицию. Но наша полиция проявляет безграмотность, говорит родственника, мол, он же не преступник, зачем его в Интерпол подавать", – говорит он, подчеркивая, что без этого просто невозможно запустить механизм поиска человека в Польше. Единственный выход в таком случае – кому-то из членов семьи пересечь границу и прямо обратиться в польскую полицию.

О нежелание украинских госорганов ввязываться в международные разбирательства говорит и Оксана Устинова:

"Прокуратура утверждает, что это не торговля людьми, а мошенничество. И пострадавший человек сам сдается и не хочет уже иметь с ними дело. Но был случай, когда наша прокуратура получила международное поручение из Польши взять свидетельство у трех женщин, которые были там в ситуации торговли людьми. В лесной зоне находился цех по изготовлению автофильтров. Хозяин фирмы отобрал документы, не платил деньги. Работницы начали требовать, он не реагировал. И одна из них позвонила в полицию. Когда он понял, что это действительно произошло, то отдал им паспорта, открыл ворота и они просто убежали. Действительно приехала полиция, Инспекция труда, провели расследование, открыли уголовное дело по этому звонку. И нашли документы, указывающие на этих трех женщин в Хмельницкой области. Прокуратура их нашла, пришла давать показания только одна, остальные отказались, это их право. Она была признана польской стороной потерпевшей от торговли людьми и получила компенсацию".

Однако, по словам Устиновой, это, скорее, исключение и в большинстве случаев люди предпочитают молчать, даже если получили увечья. Так, например, о Сергее (имя изменено – прим. ред.) из ее региона, которому на заводе в Польше покалечило руку, удалось узнать только благодаря потому, что с ним вместе работал сын Устиновой.

"И он не хотел разбирательств. Отвечал, что они мне дали все, что могли, рука работает, только пальца нет, а там люди вообще есть без рук, без ног. Пострадавшие понимают, что это тяжба, и не верят в успех. А еще боятся осуждения, что вот, мол, дурак поехал, ничего не заработал. Особенно, когда речь идет о женщинах. На них вешается ярлык, что они были в сексуальной эксплуатации", – говорит Оксана Устинова.

Более того, по ее словам, в последние годы Министерство социальной политики Украины предоставляет статус пострадавшим от торговли людьми только после соответствующего решения суда. Это условие, как правило, ставит крест на всех попытках получить компенсацию, которая, к тому же, составляет менее 200 евро.

Задачи для общественников и профсоюзов

При всем этом фонд "Ксена" в нынешнем году отметил значительный рост обращений – если раньше их было 4-6 в месяц, то теперь – 10-15. В масштабе всей Украины в 2020 году их стало на 25% больше, чем в предыдущем (1680 против 1345 в 2019 году). "Это не говорит о том, что ситуация значительно ухудшилась. Подобные случаи просто стали активнее выявлять", – подчеркивает Ирина Мыдловец.

По ее словам, если раньше люди думали, что им просто не повезло, то благодаря просветительским мероприятиям, они все больше начинают понимать, что они или их близкие побывали в ситуации торговли людьми.

Кроме того, как отмечает Оксана Устинова, сработало "сарафанное радио" о том, что можно получить помощь при минимуме бюрократии. "Для МОМ не нужны подтверждающие документы, как для полиции или Минсоца. Но рассказ должен совпадать со всеми вопросами в анкете очень детально. Это показывает, что человек действительно попал в такую ситуацию", – отмечает она.