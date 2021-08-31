"Мы стали идеальными работниками": киевский профсоюз водителей против рабства и "лысых" шин

Состояние украинского общественного транспорта настолько плачевно, что в некоторых городах поездка на троллейбусе – это реальная опасность как для пассажиров, так и для водителей. Изношенные шины становятся причиной регулярных аварий: взрыв "облысевшего" колеса грозит травмами от взрывной волны или столкновения. При этом уголовную ответственность за случившееся несут водители, ведь по правилам выезжать на троллейбусе с изношенными шинами они не имеют права. По данным коммунального предприятия "Киевпасстранс", полученным в ответ на запрос oDR, в украинской столице только с начала нынешнего года 128 водителей были привлечены к ответственности за ДТП. Всего же за последние 5 лет в Киеве произошло более 3 тысяч аварий на общественном транспорте. Почти половина из них – с троллейбусами.

Особенно риск возрастает зимой, в гололед – но менеджмент троллейбусных депо зачастую относится к делу халатно, заставляя водителей садиться за руль неисправного транспорта. В качестве протеста, в феврале 2017 десяток киевских водителей – активистов независимого профсоюза Куреневского депо – объявили голодовку. Профсоюз заявил о массовых нарушениях техники безопасности, невыплате сверхурочных и незаконных увольнениях активистов, а голодовка не только широко освещалась в СМИ, но даже получила международную поддержку в лице британских парламентариев. Это озадачило и украинскую прессу, и руководство Киевпасстранса.

С тех пор профсоюз держит оборону, восстанавливает через суды своих уволенных активистов и добивается для них лучших условий труда. Из 600-700 работников Куреневского депо членами профсоюза пока что стали всего 11 человек, однако у них большие планы. О том, что обычных водителей заставило стать активистами, как на это реагировали их родные и что нужно делать, чтобы при их появлении у "директора депо дрожали усы", они рассказали oDR.

Наталья Пристинская, 39 лет

Водительница троллейбуса, со-основательница профсоюза. Принимала активное участие в голодовке в Куреневском депо в 2017 году.

Наталья Пристинская, одна из со-основательниц независимого профсоюза в Куреневском депо Киевпасстранса. | Фото предоставлено автором.

С чего все началось?

Бывший директор Куреневского троллейбусного депо, когда его сняли, приписал себе роль главы профсоюза. И вот на одном из собраний – это было в феврале 2016 – он вышел говорит: "Вы что не понимаете, Вы – рабы. И я умею Вами управлять".

Меня это дело зацепило. И я ему сказала, что я создам независимый профсоюз и никогда в жизни не буду рабом. Он меня вызвал и сказал: "Поедешь к себе на родину буряк растить". А я ему говорю: "Ну хорошо, поеду, только я никогда рабом не была и никогда не буду". И буквально в течении месяца я нашла номер телефона Козельского (Владимир Козельский, глава Свободного профсоюза железнодорожников Украины, – ред.), позвонила ему, он мне сказал сколько в профсоюзе по закону должно быть человек, и мы вшестером провели первое собрание. Это было 16 апреля 2016 года. Вот так мы и организовали профсоюз.

Скажу так: у меня такой характер, я не люблю вранье и не люблю, когда ограничивают мои права. А в Киевпасстрансе, тут не только ограничивают права, тут запрещают рот открывать. Заместитель директора по связям с общественностью вызывала меня к себе и угрожала расправой, даже попыталась уволить меня, чтобы я ничего не писала плохого про предприятие – но ничего у нее не получилось. А вот совсем недавно спикерка Кличка (мэр Киева Виталий Кличко. – ред.) в фейсбуке тоже пыталась мне закрыть рот; писала мне, что я лгу, что я наговариваю, что в Киевпасстрансе все хорошо, что там самый лучший гендиректор. Но я ее закидала аргументами, послала ей пару фотографий, с туалетами, где кучи наложены; с туалетами, которые для водителей установлены на конечных. И она заткнула свой рот и дала задний ход.