В целом то, что случилось с нами – не самый радикальный вариант, на который пошли власти. Есть три сценария, по которым издание может оказаться выдавленным из российского медиа-пространства. Первый: стать нежелательной организацией. Тогда все, никаких вариантов не остается. Любое регулярное сотрудничество с такой организацией – уголовная статья для гражданина России. Второй – внесудебная блокировка сайта: тогда точно все, расходимся. На сайт просто будет не зайти. Третий – это вариант с иностранным агентом: в перспективе тоже смертельный, только в этом случае не тебя убивают, а ты должен сам себя убивать в течение некоторого времени. Ты сам должен прощаться с рекламодателями, сам увольнять сотрудников, сам сокращать зарплату. Ты делаешь это сам, а государство – вроде ничего: оно якобы просто требует от тебя добавить какую-то ужасную, бюрократическим языком написанную приписку к абсолютно всем публикациям, включая посты в Twitter.

Если есть возможность технологически обходить запреты – ведь приложения пока не умеют блокировать – то зачем вешать себе эту планку? Работайте так.

Мы же не партизанское издание, не подпольное, не партийное и не оппозиционное. Мы получаем довольно существенный поток поддержки и донатов от людей, про которых мы пишем – от людей из министерств. Наши читатели в том числе и там находятся. Это ошибка – считать "Медузу" либерально-оппозиционным изданием. Нас читают в тех самых "башнях Кремля", про которые мы пишем. За исключением своих закрытых опросов ФСО им не на что полагаться: они понимают, что не знают, что происходит в стране. Поэтому нашими самыми ценными источниками были руководители среднего звена, которые лучше всех понимают, что происходит на самом деле. Лучше находящихся в облаках боссов – кремлевских руководителей. Лучше, чем низшее звено, у которого нет доступа ко всему объему информации. Людям, которые проработали в системе уже 20 лет, есть что терять, но при этом у них не остается моральных сил терпеть то, что происходит – поэтому они чаще всего идут в "Медузу".

Приведу пример: когда в прошлом году началась жесткая волна коронавируса, нам несколько разных, не связанных между собой офицеров ФСО написали с жалобами: смотрите, мы тут все заражаемся и умираем, а к нам даже скорая не приезжает. Они не пошли с этим в РИА Новости или ТАСС, они знали, что они об этом не напишут. Они пошли к нам. Таких случаев было два.

"Медуза" – это не издание со штатом, который мог бы поместиться в трехкомнатную квартиру. У нас на момент объявления иноагентом работало больше ста человек. Сто человек не могут производить контент только для телеграмм-канала или приложения. Это большое издание с инфраструктурой и источниками, и понятно, что телеграмм-каналу не будут отвечать на запросы министерства и ведомства.

Нас воспринимали, несмотря на двойственность статуса (издание из Риги с офисом в Москве, но незарегистрированное в Роскомнадзоре) как важное российское СМИ. Лицензия Роскомнадзора – это всего лишь допуск в Яндекс-новости, туда, где нас и так нет. Но эта лицензия – удавка, которая висит на твоей шее и накладывает на тебя еще больше ограничений. Поэтому у нас ее не было.

Алексей Ковалев

До определенного момента у нас и не было представительства в Москве. Только наш статус, заработанный с большим трудом, позволял нам общаться с источниками из правительства, которые воспринимали нас как издание, с которым нужно иметь дело. Из-за того, что у нас не было лицензии и представительства, наши запросы могли бы быть проигнорированы и на них можно было бы не отвечать.

Но чиновники этого не делали, потому что это непрофессионально и выставило бы их в довольно неприглядном свете. По факту "Медуза" – это издание с аудиторией в десятки миллионов человек. Они не любезность нам оказывали, а просто не могли игнорировать нас как факт.

Я вернусь к словам Красильщика про планы обойти технологические запреты. Получается, что стратегии, запланированные в 2014 году на относительно небольшое издание, перестали работать, когда издание выросло.

Это стало неактуально. Ты, конечно, можешь прикладывать к каждой статье инструкцию, как пользоваться VPN, как переезжать с "зеркала" на "зеркало", как Грани.ру или беларусские издания. Это все реализуемо: с 2014 года технологий обхода блокировки появилось в сто раз больше. Но наш размер не позволяет их использовать, мы не можем существовать в таком режиме. Можно делать расследования по СПАРКу и сливам, не отягощая себя получением комментариев всех сторон и участников. Но это не то, это нам уже не по чину.

Вернемся к родовой травме 2014 года. "Ленту" закрыли за Украину и Крым, за публикации Ильи Азара о "Правом секторе", из-за поворота к авторитаризму у Путина. Но что такого делает "Медуза" сейчас? Что именно, кроме ее размера, меняет весь расклад в отношениях между медиа и Кремлем? Мы помним историю 2019 года, когда Алексей Громов говорил про Голунова с Тимченко – и Голунова освободили. А что сейчас произошло?

Это один из тех вопросов, на который я тебе не отвечу, потому что не знаю ответа. Любой ответ будет неправильным. Кто принимает эти решения? Чем он руководствуется? Кто их лоббирует? Мы не знаем ничего. Наши собственные источники тоже ничего не говорят. У нас есть материал, в котором есть рабочие гипотезы, но это предположения. А почему VTimes сегодня признали иноагентом? Сколько медийного веса у "Медузы" и у VTimes? Что там в головах у людей и у каких именно – вообще непонятно.