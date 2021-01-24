Снежки против дубинок: хроника московского протеста 23 января

Сбор. "Проглотить его арест просто так не получилось"
"Беларусь!" – определила девушка в очках, выйдя 23 января в 13:50 из перехода станции метро "Чеховская" к кинотеатру "Россия" и оглядев обстановку. Огромный гудящий поток людей стягивался на Пушкинскую площадь со стороны Страстного бульвара, с Тверской – улицы и станции метро; рокот масс смешался с автомобильными клаксонами в оглушающую какофонию. Еще за полчаса до начала объявленного схода полиция пыталась полностью перекрыть площадь – тогда же начались и первые задержания, – но, оценив численность прибывающих, бросила эту затею и перешла в выжидание.
"Не забывайте про маски и перчатки, социальную дистанцию, не способствуйте распространению коронавирусной инфекции", – поначалу миролюбиво предупреждал полицейский громкоговоритель, пока площадь заполнялась со всех сторон. Полицейские "гусеницы", игнорируя эти указания, отцеплялись от полицейской "базы" на краю площади и прорезались сквозь потоки людей, по одному задерживая протестующих с плакатами. Задерживали по большей части мужчин одетых в камуфляж и теквир. Митингующие отвечали попытками отбить задержанных (не всегда безуспешными) и резким накалением риторики.
"Иди на***, мразь!" – крикнул избежавший задержания молодой мужчина удаляющейся "гусенице". Силовик в ответ указал двумя пальцами на свои глаза, затем на соперника: "Мы еще встретимся". "Фашисты! Путинские шавки!" – гудели ему вслед. Сменилась и риторика громкоговорителя – с санитарных рекомендаций на иезуитскую: "Уважаемые граждане! Мы делаем все, чтобы обеспечить вашу безопасность. По возможности покиньте незаконное мероприятие". "А законно воровать миллиарды?" – задался вопросом пожилой протестующий. О гражданах, "мешающих проходу" других граждан, в этот раз полиция не объявляла.
Собравшиеся скандировали ставшие традиционными протестные лозунги: "Путин вор!", "Один за всех – и все за одного!", "Позор!", "Отпускай!", требовали отпустить из СИЗО политика Алексея Навального, выражали солидарность с беларусским протестом – "Живе Беларусь!" – и с российскими регионами: "Хабаровск, мы с тобой!", "Питер, мы с тобой!", "Саратов, мы с вами!". "Вон из Кремля, Сатана!" – кричала пожилая женщина с клюкой и крестилась. "Полиция с народом, не служи уроду!" – попытался кто-то запустить еще одну классическую (и наивную) речевку, но ее не подхватили за неактуальностью – параллельно ей "гусеница" пошла за очередной добычей, грубо распихивая протестующих. Люди отбивались от нее локтями, кто-то валился с ног и тут же подымался сочувствующими. Лозунг "Мусора – позор России!" в таких условиях стал куда популярнее.
Граждане на "линии фронта", те кто ближе к полицейским шеренгам у автозаков, начали самоорганизовываться в "зацепы", сцепляться локтями и выстраиваться в линии: "Держимся! Закрывайте! Защищайте задержанных! Стройте зацеп!" "Зацеп? Зачем зацеп? Вас кто-то вязать собирается?" – видимо в шутку поинтересовался стоявший в тылу одной из формаций мужчина. "Гондоны е***ые! Не отдавайте никого этим гадам!" – кричал в сторону полиции авангард.
"Гусеницы" усилились примерно вдвое, до 12 человек, впереди каждой появился силовик-"таран", разрывавший людские цепи захватами и ударами. "Уроды, б***ь! Нелюди, нехристи вы!" – проклинала "гусеницу" верующая протестующая с клюкой, пока ее со всех сторон окружал "зацеп" протестующих. Безуспешно – через несколько секунд на подмогу ей пришла вторая, они слились в одну гигантскую и отступили к своим на край площади. Следующая вылазка "гусеницы" наткнулась на еще более плотное сопротивление, и полиция отступила, начав перегруппировываться для иной тактики – но какой именно, было пока непонятно. За митингом с крыш наблюдало несколько неподвижных черных силуэтов – то ли полицейские, то ли устрашающие муляжи.
В силовом противостоянии наступило кратковременное затишье. "Зацепщиков" наградили аплодисментами, слившимися с криками: "Уходи!", "Всех не задержишь!" Площадь заполнилась протестующими полностью, под завязку. Молодежь по образцу протестов 2017 года залезла на столбы и на разделяющую надвое площадь арочную конструкцию, вывесив с нее несколько триколоров и имперский флаг. Ее же наградили надписями "Путин вор" и "A.C.A.B", а на снежном покрове памятника Пушкину оставили "Antifa", "Путя п***ор" и знак анархии.
"Ты патриот?" Силовики не отвечали.
"Я сегодня вышла на митинг в поддержку Алексея Навального, потому что я глубоко возмущена тем беззаконием и произволом, которые сегодня власти творят с Алексеем! Я хочу, чтобы я, мои дети и внуки жили в правовом государстве. Свободу Алексею Навальному!" – сказала oDR 61-летняя предпринимательница Марина, владелец пострадавшего в пандемию магазина одежды.
"Мы про***али свой шанс [изменить ситуацию в стране] в 90-х. Сейчас я вышла, чтобы исправить ту ошибку молодости, когда мы не выходили", – заявила еще одна митингующая в возрасте.
"Мне надоело, – признался 31-летний ведущий менеджер Анатолий, – Мне надоел тот произвол и беспредел, который творится со стороны власть имущих. Мне надоело бояться поднять глаза, сказать слово, выразить свое мнение. Надоело, что коррупция пронизала все слои и ветви власти. Да не только власти. Мы не страна, мы сплошная коррупция. Из-за этого летит в тартарары вся социальная сфера. Все в разрухе. Мне надоело наблюдать за тем, как моя страна деградирует и год от года все больше нищает. Летит в пропасть стран даже не Третьего мира, а Сомали, в хаос. Мне надоела несменяемость власти. Надоело видеть, как людей, имеющих мнение, отличное от мнения власти, ни за что хватают за шкирку и упекают в кутузку. Мне все это надоело. Это нужно менять. Все очень просто".
34-летняя Анна, представившаяся как "молодая мать", вышла по схожим причинам – устала от "беззакония и коррупции". "Я больше не хочу смотреть на то, как грабят мою родину, уничтожают ее природные богатства, травят наш народ! Я вышла за себя, своих детей, своих родных и за всех людей моей страны!" – говорит Анна. Ее подруга, 33-летняя руководительница отдела международного концерна Юлия, пришла на акцию "несмотря на страх", и несмотря на то, что ей "есть что терять". "На этот раз во мне отозвался призыв не оставаться в стороне. Потому что хочется верить, что моя позиция и голос что-то значит, и в какой-то момент тех, кто перестал бояться, станет настолько много, что нас уже невозможно будет игнорировать и не брать в расчет, продолжая творить беззаконие и воровать", – понадеялась митингующая.
Опрошенный ветеран протестных митингов, 34-летний программист крупной IT-компании Иван, указал на контраст между "смелостью Алексея [Навального], его верой, идейностью в хорошем смысле" и "трусостью бункерного [президента РФ Владимира Путина]" как основную причину своего выхода на улицу 23 января. "Не мог не пойти. Проглотить его арест просто так не получилось. Само расследование про дворец сделано классно, но на меня не повлияло никак, в нем не было ничего принципиально нового именно для меня, с [президентом РФ Владимиром Путиным] все было понятно уже давно. Но здорово, что оно задело многих других. Был скептичен насчет того, сколько народу придет, очень рад был ошибиться, увидеть, что пришли люди, которые обычно не выходили", – заметил Иван.
- Чей это дворец, как думаете? Чье это уродство? – спрашивала шеренгу полицейских девушка в мутоновой шубе и показывала им экран смартфона с частным домовладением близ Прасковеевки, Краснодарский край. Полицейские молчали.
– Я тоже вас понимаю, – продолжала она, – Но зачем вы это делаете? В жопу охранять их! Этот паразитический змеиный клубок! Пусть они когда-нибудь покинут нашу страну!
– Кто? – уточнил силовик.
– Воры.
Зачистка. "Жонглеры, акробаты и дрессировщики!"
Примерно через полтора часа после начала акции, в небо с площади взлетела стая птиц, – выстроившиеся в максимально широкую цепочку полицейские начали оттеснять протестующих в сторону кинотеатра "Россия" и Страстного бульвара. По флангам работали спецчасти, расставлявшие вдоль площади ограждения, блокировавшие боковые пути отступления. "Голые" шеренги не выстояли против бронированных и дрогнули. Тех, кто не мог или не хотел отступить, жестко задерживали. В силовиков полетели снежки – не впервые за день, и далеко не в последний раз.
– Товарищи, войдите в наше положение! – убеждал наступающих юноша в шапке-носке.
– Я тебя сейчас заберу! – крикнул в ответ ОМОНовец.
– Ну и е***ь ты в рот, – ответил ему другой митингующий.
К 16:00 полиция расчистила половину площади – до спуска от памятника Пушкина к арочной конструкции и стратегических высот по ее бокам. Двое отступающих молодых людей, до этого бывшие в авангарде "сцепок", подбадривали себя: "Ну ничего. Минуты полторы продержались. Может даже три". "Ублюдки е ***ые! Всех п***ят!" – комментировали другие, наблюдая как силовики постепенно окружают светящуюся арку и занимают фонтаны.
– Идем гулять! Идем гулять! – приняли единственный возможный вариант протестующие и двинулись в сторону Страстного бульвара.
– Да, да, давайте, на спортике, – посмеивались между собой силовики. Группа молодых девушек удалилась, только спев им в лицо протестный шлягер группы Ic3peak.
Движение в районе кинотеатра было перегорожено пустыми автобусами "Мосгортранса", что создало во всем районе гигантский затор – карта "Яндекс.Пробок" окрасилась красным, водители сообщали и о сбоях в навигаторах. Пробка неостановимо визжала сотнями клаксонов, и ритмичные поддерживающие тонули в массе невротических.
Основная, разделенная на две "змейки" протестная масса смогла вытечь на Страстной бульвар. Но часть оказалась заблокирована в полицейских кордонах у кинотеатра, со стороны выхода с "Чеховской", – и здесь произошла одна из самых жестких драк вчерашнего дня. Пытавшиеся прорваться до бульварной части Страстного люди сомкнули ограды, в силовиков летели дымовые шашки, передняя часть вступила с полицией в рукопашную – и стороны быстро расступились; полиция пропустила тех, кого не смогла задержать.
До Трубной поток дошел сравнительно спокойно, перекрывая то одну, то другую проезжую часть бульвара – но усиленные, уже человек по 20 "гусеницы" быстрыми марш-бросками вдоль всей дороги распихивали протестующих обратно на тротуары. Наученный "прогулками" лета 2019 года протест не стал задерживаться на Трубной, хорошо закупориваемой со всех сторон, и двинулся по Цветному бульвару в сторону Садового кольца – не без потерь в ходе жесточайшего "винтилова".
Шел третий с половиной час с начала акции. Протестующие шли по обе проезжие части бульвара и по нему самому, вновь прибегая к локальным перекрытиям дорог, силовики вновь организовались в покрывающий весь бульвар широкую цепь и в спецотряды, прочищающие проезжую часть от протеста, но не от машин, – и этим создавая новые заторы; мужчина в желтой куртке на элитной иномарке, ехавший у цирка им. Юрия Никулина, остановил машину посреди проезжей части около и обреченно закурил.
У самого цирка митингующие оккупировали ступени, откуда продолжали скандировать антиправительственные и антипрезидентские лозунги, дополненные новым – "Аквадискотека! Аквадискотека!" – и признанным частью протестующих "кринжовым". "Уважаемые зрители, – уверяла бегущая строка цирка, – Все будет хорошо! Премьера! Наша новая программа яркая, красивая и веселая! Встречайте: жонглеры и акробаты, эквилибристы... И конечно любимые всеми дрессировщики". Облепившие памятник народного артиста СССР Юрия Никулина участники акции вывесили над ним бело-красно-белый флаг и чередовали: "Живе Беларусь!" и "Никулин! Никулин!" Проезжающие вдоль полицейские машины и пробегающие по дороге "гусеницы" закидывались снежками массово. Законспирированный повязанным на лицо шарфом юноша пнул один из проезжающих автозаков с ноги с разбега пнул – и тут же скрылся в толпе.
Расход. "Они не боятся снежков! Ройте помойки!"
В этот момент полиция заканчивала зачистку Трубной площади и гнала протестующих – на этом этапе уже практически исключительно молодежь – вверх по бульвару. На полпути это вылилось в жесткую стычку – также одну из самых интенсивных за день. Снежки, которые до этого летели в полицию сплошной массой, сейчас протестующие кидали уже прицельно, в закрытые забралами лица, – тут же после этого ретируясь, подбегая вновь, увязывая в телесной борьбе с силовиками. "Мусора хуже говна!" – раздавался боевой клич.
Бульвар внезапно покрылся дымкой, и подбегающие на подмогу протестующие начали судорожно вдыхать воздух и щупать лица – щипет или нет? Слухи, что силовики пойдут по беларусскому сценарию и пустят в митингующих слезоточивый газ, активно распространялись в соцсетях и по "сарафанному радио". Оказалось – вновь дымовые шашки. "Ммм, вот этот привкус – привкус свободы!" – заметил один из активистов, то подбегавших, то отступавших от "фронта".
– Стоим! Стоим! Все сцепку! – наставлял ребят сверстник в оранжевой куртке, – Давайте, мы уже делали это сегодня!
– Может ты проплаченный какой-то, а? Проплаченный может? – влетел в него гривастый подросток.
– Ты о***л? – вопросительно-утвердительно сответил организатор.
– Ладно, извини, мэн, – опешил собеседник, – Там пи***ры какие-то из Ростова х***ю делают… По е***лу видно [что проплаченные].
– Их надо закидывать стеклом! Они не боятся снежков! Ройте помойки! – агитировал третий юноша, но не нашел единомышленников.
Всех их быстро погнали вверху по бульвару три организованные цепочки ОМОНа, каждая примерно по дюжине человек. "Ушли отсюда! Бегом ушли! По домам, быстро!" – вопил руководивший процессом силовик.
Протест отступил за угол, по Садовому кольцу до Малой Сухаревской площади, мимо стройки жилого комплекса "Клубный дом ЦВЕТ32", копродукции Hutton Development и MR Group, растепяв по переулкам львиную долю участников. Около тысячи из них отправились в Сокольники – к Матросской тишине, где заключен Алексей Навальный; въезд на территорию тюрьмы преградил среднегабаритный грузовик, протестующих оттеснили и задержали не менее 18 человек (по данным Meduza; корреспондент oDR не присутствовал при этих событиях, – прим.). На этом акция 23 января завершилась.
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