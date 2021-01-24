Снежки против дубинок: хроника московского протеста 23 января

"Я сегодня вышла на митинг в поддержку Алексея Навального, потому что я глубоко возмущена тем беззаконием и произволом, которые сегодня власти творят с Алексеем! Я хочу, чтобы я, мои дети и внуки жили в правовом государстве. Свободу Алексею Навальному!" – сказала oDR 61-летняя предпринимательница Марина, владелец пострадавшего в пандемию магазина одежды.

"Мы про***али свой шанс [изменить ситуацию в стране] в 90-х. Сейчас я вышла, чтобы исправить ту ошибку молодости, когда мы не выходили", – заявила еще одна митингующая в возрасте.

"Мне надоело, – признался 31-летний ведущий менеджер Анатолий, – Мне надоел тот произвол и беспредел, который творится со стороны власть имущих. Мне надоело бояться поднять глаза, сказать слово, выразить свое мнение. Надоело, что коррупция пронизала все слои и ветви власти. Да не только власти. Мы не страна, мы сплошная коррупция. Из-за этого летит в тартарары вся социальная сфера. Все в разрухе. Мне надоело наблюдать за тем, как моя страна деградирует и год от года все больше нищает. Летит в пропасть стран даже не Третьего мира, а Сомали, в хаос. Мне надоела несменяемость власти. Надоело видеть, как людей, имеющих мнение, отличное от мнения власти, ни за что хватают за шкирку и упекают в кутузку. Мне все это надоело. Это нужно менять. Все очень просто".

34-летняя Анна, представившаяся как "молодая мать", вышла по схожим причинам – устала от "беззакония и коррупции". "Я больше не хочу смотреть на то, как грабят мою родину, уничтожают ее природные богатства, травят наш народ! Я вышла за себя, своих детей, своих родных и за всех людей моей страны!" – говорит Анна. Ее подруга, 33-летняя руководительница отдела международного концерна Юлия, пришла на акцию "несмотря на страх", и несмотря на то, что ей "есть что терять". "На этот раз во мне отозвался призыв не оставаться в стороне. Потому что хочется верить, что моя позиция и голос что-то значит, и в какой-то момент тех, кто перестал бояться, станет настолько много, что нас уже невозможно будет игнорировать и не брать в расчет, продолжая творить беззаконие и воровать", – понадеялась митингующая.