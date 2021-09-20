Штефани Шиффер: "Россия нарушила все рекомендации сразу"

В прошедших с 17 по 19 сентября выборах в Госдуму приняли участие тысячи независимых гражданских наблюдателей. Для многих россиян именно наблюдение на участках, а не голосование стало важной формой политического участия. Однако впервые с 2008 года в страну не приехали международные наблюдатели: условия, поставленные российскими властями, не удовлетворили представителей ОБСЕ. Под предлогом эпидемиологической обстановки, Россия заявила, что примет не более 60 наблюдателей, в то время как Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) запрашивал разрешение на работу 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.

Но пандемия – вряд ли истинная причина неготовности РФ сотрудничать с международными организациями, осуществляющими мониторинг на выборах. Гораздо более очевидная причина – это враждебное отношение российских властей к независимому наблюдению. Ассоциация "Голос" стала одной из первых НКО, попавших в число "иностранных агентов", а в этом году к списку "нежелательных организаций" добавилась и "Европейская платформа за демократические выборы" (EPDE). Международное сотрудничество между российскими и европейскими гражданскими наблюдателями, таким образом, оказалось полностью прекращено. О том, чем это грозит для качества выборов и для отношений между ЕС и Россией, oDR поговорил с председательницей EPDE Штефани Шиффер.

В чем заключается суть работы вашей организации и на каком основании российские власти объявили ее нежелательной?

"Eвропейская платформа за демократические выборы" (EPDE) была создана в 2012-м году, а цель этой организации – распространять ту информацию, которую собирают местные гражданские наблюдатели в странах так называемого Восточного партнёрства: Армении, Азербайджане, Грузии, а также в Беларуси, Украине и Молдове.

Наша цель – развитие механизма гражданского наблюдения за выборами и распространение результатов этой работы в тех политических институтах, которые принимают решения о качестве выборов, и которые предоставляют техническую поддержку для их усовершенствования. Периодически мы работаем с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) – это подразделением ОБСЕ, которое тоже отвечает за наблюдение за выборами и посылает миссии во все страны-члены ОБСЕ. При этом БДИПЧ дополнительно учитывает оценки гражданских наблюдателей в этих странах, потому что даже долгосрочные международные миссии не могут так детально понимать все тонкости избирательного процесса, как местные гражданские наблюдатели.

Здесь, в Берлине, находится секретариат EPDE. Мы сами не занимаемся наблюдением непосредственно и не посылаем миссии, но мы стараемся, чтобы доклады наших членов были услышаны и учитывались в международных институтах, таких как ОБСЕ, Совет Европы или Европейский парламент.

Гражданское наблюдение за выборами закреплено в правилах и документах БДИПЧ. Право на наблюдение за выборами – это гражданское право. В 2012 году мы уже видели, что гражданское общество в странах нашего региона находится под давлением. Там уже тогда было сложно наблюдать за выборами и было ясно, что станет еще сложнее. Создание EPDE было в этом смысле логичным шагом: чтобы гражданское общество на международном уровне могло поддерживать борьбу с фальсификациям на выборах. Коллеги из Беларуси и из Российской Федерации были уже тогда среди тех, кто больше всего был заинтересован в создании такой структуры взаимной солидарности и обмена опытом на европейском уровне.