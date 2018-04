¿Se acabó la era de la privacidad?

About the author

Eduard Martín-Borregón es periodista de datos especializado en seguridad digital. Actualmente es Coordinador de Tecnologías para la Transparencia en PODER, organización cofundadora de Méxicoleaks y Perúleaks, que promociona la creación de nuevas plataformas de filtración anónima y segura en la región.

Eduard Martín-Borregón is a data journalist who specializes in digital security. He is currently Coordinator of Technologies for Transparency at PODER, an organization that co-founded Méxicoleaks and Perúleaks, and promotes the creation of new anonymous and safe whistleblowing platforms in the region.