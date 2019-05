Colombia resiste contra la mafia alimentada por Odebrecht

En consecuencia, el Martes 27 Noviembre 2018, un histórico debate de emergencia sobre la corrupción Odebrecht se programó por los senadores de la oposición. La sesión de 8 horas fue liderada por los senadores Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático), and Angélica Lozano (Partido Verde). Fue uno de esos momentos devastadores cuando seguir como siempre no era posible porque la cortina de humo que escondía las causas de la opresión se esfumo. Fue el desvelo de la razón de ser de la extrema violencia y corrupción desenfrenada en Colombia. Y la realidad no es nada agradable de ver.

El debate demostró ampliamente la increíble telaraña de relaciones entre los sobornos de Odebrecht, las empresas privadas y el estado Colombiano. Tanto las campañas presidenciales de Uribe y Santos aparentan haber sido financiadas por dinero de Odebrecht. Y aun Duque ha sido identificado de haber estado presente en una reunión en Brasil con funcionarios de Odebrecht, cuando era Senador en 2014. En clarificación, dijo haber estado fuera del salón, en una visita al baño, mientras discutían los sobornos.

Obviamente lo que le ha interesado a Odebrecht, han sido los contratos jugosos de infraestructura que podría obtener asignando sobornos estratégicos a los políticos y a los ministerios. Varios de los mas grandes contratos de infraestructura en Colombia han sido entregados a Odebrecht y sus compañías colaboradoras en Colombia, por medio de complejos arreglos financieros, terceros y con métodos que ocultan el sistema de sobornos, como empresas fantasma y sobreprecios. El desastre para los Colombianos es que con frecuente regularidad, las mismas obras o se han ejecutado mal (a veces causando perdidas de vidas) y/o se han vuelto exponencialmente costosas causando graves presiones financieras sobre el presupuesto publico.

De acuerdo a la evidencia, presentada durante el debate en el Senado, la reciente declaración de Odebrecht al Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha minimizado el numero de contratos ficticios y montos de dinero lavados como sobornos en Colombia. Aparentemente solo alrededor de 1/3 de las transacciones han sido reportadas y mas aun, la Fiscalía de Colombia se ha tomado su tiempo en investigar todos estos hechos.

Pero, como indicó el debate de los Senadores, es aun mas preocupante, el hecho que, el señor NHM, con todos sus empleos anteriores, donde actuaba como abogado de las compañías involucradas sumado a su subsecuente empleo como funcionario público, indica que ha jugado tanto el rol de arquitecto, como también el de legislador, para muchas de estas mismas transacciones cuestionables.

Durante el debate, los Senadores de oposición le pidieron la renuncia inmediata a NHM, de su puesto de Fiscal General, mínimo por conflicto de intereses. Pero el rechaza esta solicitud y su politizada defensa personal, durante el debate del Senado, fue dirigida con amenazas, no solo a los Senadores opositores, sino también a los miembros de la prensa que han publicado los detalles de este cuestionado laberinto de negocios sospechosos. Las amenazas también han sido dirigidas a los periodistas Daniel Coronell y Maria Jimena Duzan, quienes son nacional e internacionalmente reconocidos.