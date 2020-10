Arde Brasil mientras luchamos por la vida

El Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE), un órgano del propio gobierno que siempre sufre ataques infundados a su credibilidad por parte de Bolsonaro y Mourão, la deforestación en la Amazonia detectada por el proyecto Prodes fue de 10.129 km2 entre agosto de 2018 y julio de 2019, consolidando un aumento del 34,4% en relación con el período comprendido entre agosto de 2017 y julio de 2018.

Las cifras señaladas por las alertas del Deter System entre agosto de 2019 y julio de 2020 añaden un 34,6% más que en el período correspondiente anterior. La estimación es que Prodes supera los 13.000 km2 este año. El gobierno perdió deliberadamente el control de la deforestación en el Amazonas. El envío de personal militar a la Amazonía como parte de la "Operación Brasil Verde 2" no ha tenido el efecto necesario. Por supuesto que no.

La situación también es mala en los incendios forestales: los brotes entre mayo y julio de 2020, con GLO, superan en un 22% los números de 2019 para los mismos meses, sin la presencia de los militares. Mientras tanto, la acción del gobierno está más cerca de medidas teatrales que de acciones concretas.

Hasta el 31 de julio, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) gastó sólo el 20,6% de los 10,6 millones de euros autorizados para acciones de inspección ambiental en el país en 2020. Fueron 2,2 millones de euros. Es la ejecución más baja desde 2016, considerada en el mismo período del año.

Este es un hecho muy grave y puede constituir la improbidad administrativa del Ministro Salles, ya que el recurso existe y no se aplica. Sin mencionar las vidas humanas que resultan de los conflictos por la tierra: el número de líderes indígenas y sin tierra asesinados en el país está aumentando de manera alarmante.

¿Qué estamos haciendo?

Con el objetivo de establecer un diálogo franco entre las autoridades gubernamentales, las autoridades y la sociedad civil, recientemente hemos presentado un Proyecto de Ley que establece la moratoria de la deforestación en el Amazonas por 5 años, fortaleciendo el debate sobre lo que queremos para nuestro Medio Ambiente y la protección del bosque.

También articulamos una delegación de unos 30 congresistas, entre senadores y diputados federales, que estuvieron en las zonas más afectadas por el incendio en el Pantanal, donde escucharon a representantes de las comunidades afectadas, organizaciones y movimientos ecologistas, científicos y miembros del cuerpo de bomberos, que piden ayuda ante la falta de recursos y estructura para actuar. Esperamos construir salidas que compensen la inacción de Bolsonaro, Mourão y Salles.

La comunidad internacional puede ayudar mucho al pueblo brasileño vigilando el desarrollo de la crisis ambiental en el país y dando la máxima alerta sobre la inminente destrucción de los bosques con el apoyo del gobierno de Bolsonaro.

Nuestro país está conmocionado por las imágenes de animales muertos en el Pantanal y el fuego que ya consume el 20% de uno de los biomas más importantes de Brasil. Bolsonaro, que actualmente ocupa el mayor cargo del país, no fue elegido por la mayoría de nuestro país, sino por la mayoría de los que decidieron votar: resultado de la misma estrategia diseñada para elegir a otros ultraderechistas de todo el mundo. El Brasil no es Bolsonaro, sino el país que siempre acogió al mundo con los brazos abiertos, que no conoció la xenofobia, que se avergonzó del racismo y que luchó por las mujeres y los indígenas.

Seguiremos luchando por la soberanía de nuestro país, por la diplomacia entre países, con la conciencia de que tenemos un papel central que desempeñar ante la emergencia climática que nos asola. Para aquellos que aún no entienden las consecuencias del desequilibrio ambiental, y que todos los pueblos del mundo están unidos por la Tierra, el coronavirus ha dado su mensaje.

Lo entendimos. Y no hay ningún Bolsonaro que nos impida continuar con nuestro compromiso con el planeta y con el pueblo brasileño.