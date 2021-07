Chava, la grande, y la lucha por la supervivencia en el Chocó colombiano

Ella se ha enfrentado, incluso, al Ejército de Liberación Nacional o ELN, una de las guerrillas más viejas y violentas del continente. El ELN apareció en los municipios del San Juan a finales de los años ochenta. Venía desplegándose desde la parte montañosa del centro del Chocó y su objetivo era sembrar cierto nacionalismo simbólico entre la población negra para que se creyera excepcional y amenazada por los planes de desarrollo propuestos por el gobierno de turno.

Sus líderes buscaban que estas comunidades se opusieran al “yugo colonialista” y se unieran a su lucha armada. Esta forma de lucha, aunque no exitosa del todo, ha sido efectiva ya que, hasta hoy, este grupo armado es quien tiene control de la zona. En las últimas tres décadas, las Farc y varios grupos paramilitares pasaron por el sur del Chocó y ninguno logró adaptarse con igual versatilidad.

El otro grupo que rige es Acadesan, que recibió el título de propiedad colectiva en diciembre de 2001, sobre una cantidad de tierra en torno a las cuencas baja y media del río equivalente a 683.591 hectáreas, distribuidas en cinco municipios del Chocó —Litoral del San Juan, Medio San Juan, Istmina, Sipí y Nóvita— y en tres del departamento del Valle del Cauca —Buenaventura, El Dovio y Bolívar—. Este consejo está regido por una junta directiva compuesta por ocho miembros más el representante legal. Cada miembro responde por una de las ocho zonas geográficas en que está dividido el territorio, habitado en su totalidad por 72 comunidades que acuden a la asamblea con tres delegados cada una. Chava ha sido elegida dos veces como representante legal en este meticuloso sistema organizativo

“Para mí liderar Acadesan es un reto enorme porque acá no llega nadie. Por ejemplo, hay comunidades que se dedican cien por ciento a la madera y a la hoja de coca. ¿Por qué la coca? Porque con la sola madera no es suficiente y porque, desde que entró el nuevo gobierno de Iván Duque, el Acuerdo de Paz quedó congelado y acá no han llegado alternativas reales a cultivar la coca” dice Chava y añade, "la verdad es que acá pasan cosas que nadie se imagina. Nadie nos mira y si lo hacen, es para venir, tomarse sus fotos y devolverse a las ciudades. Del San Juan no habla nadie. En un departamento olvidado, nosotros somos fantasmas".