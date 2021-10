La Convención de Chile entra en el cuarto mes de trabajo defendiéndose de la desinformación

"La Convención se defiende de las fake news: desmienten entrega de aguinaldo a constituyentes". "¿Los constituyentes se subieron el sueldo? No, y aquí te explicamos qué pasó". "El Observatorio Constituyente salió, nuevamente, a desmentir una fake news (...) que la Convención había negado el “derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”. "Elisa Loncón desmiente ser ella en foto con Pinochet".

Los incontables titulares de desmentidos sobre la Convención Constitucional en Chile apuntan para un problema grave, que puede tener consecuencias políticas, pero que a la vez es muy difícil de combatir: la desinformación.

"Es evidente que hay la intensión de desprestigiar a la Convención a través de desinformación, y de mala información por otro lado", dice Patrícia Politzer, que hizo carrera como periodista, y hoy es convencional constituyente. "Ayer en todos los canales de televisión salió la notícia de que la Convención había rechazado la libertad de enseñanza. Puse que era falso en mi red social. Pero obvio la televisión tienen más influencia que mi Twitter."

Como suele suceder, esa desinformación surgió de la distorsión de una notícia real: hasta la semana pasada, lo único que se debatió en la Convención fue su reglamento, así que se rechazó una redacción propuesta por representantes de Vamos por Chile de incluir el concepto de libertad de enseñanza y el derecho de los padres a educar a sus hijos entre los temas de la comisión de Derechos Fundamentales - lo que no significa que ese tema fue rechazado, y sí que lo será discutido dentro del concepto de derecho a la enseñanza.

"Aún no hemos discutido ningún tema de fondo sobre el contenido constitucional. Sin embargo, tenemos dentro de la convención algunos constituyentes diciendo que la Convención Constitucional rechazó el concepto de República", dice Politzer. "No conozco a nadie que quiera que seamos una monarquía, aunque me encantaría ser rey", concluye Politzer, en en tono de broma.

Por un lado, la Convención Constitucional ha enfrentado dificultades reales en los primeros meses (dedicados a armar el reglamento): hubo problemas técnicos y presupuestarios, renuncia de secretarios ejecutivos, denuncias en contra la Lista del Pueblo, y la renuncia del convencional Rojas Vade después de haber simulado sufrir de un cáncer raro. Por otra parte, la guerrilla digital que usa mentiras y desinformación confunde el debate, produce opiniones violentas y puede tener consecuencias políticas reales. Los ejemplos están en todas partes: desde la elección de Jair Bolsonaro, el 2018, en Brasil, con una campaña basada en notícias falsas, hasta el rechazo del acuerdo de paz en Colombia, el 2016, cuando viralizaron históricas mentiras como que el pacto firmado en La Habana establecía como política pública la ideología de género.