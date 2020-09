Venezuela: Hortimio, el 'señor de la tierra' siempre al frente en Cataniapo

El nombre de Wänä'cä resuena en los cantos que los chamanes de la etnia Huöttöja, en la Amazonía venezolana, pronuncian en su lengua en ceremonias antes de iniciar venganzas espirituales contra quienes han violado la tranquilidad de su pueblo. Wänä'cä fue un líder indígena prominente durante la conquista, a comienzos del siglo XVII, cuando foráneos entraron al territorio para conquistar sus tierras.

Entonces, Wänä'cä armó un equipo con miembros de la comunidad para defenderse y expulsar a los conquistadores que sometían a los nativos por la fuerza de las armas y retomar la paz. Así narra esta historia Hortimio Ochoa, el líder más joven del estado Amazonas. “Fue como un Simón Bolívar para nosotros y me ha inspirado en mis luchas”, dice Hortimio, un hombre de 33 años que coordina la Organización del Pueblo Unido Huöttöja - Piaroa del Cataniapo. El Cataniapo es una importante cuenca hídrica y natural de 153.401,92 hectáreas, donde habita una población multiétnica de 22 comunidades con unos 3.170 habitantes, a pocos kilómetros de la capital Puerto Ayacucho en el suroeste de Venezuela.

Esta cuenca, que se despliega sobre el estado de Amazonas fronterizo con Colombia al oeste y Brasil al sur, es uno de los rincones más biodiversos de la nación y las áreas protegidas declaradas oficialmente lo confirman: una reserva de biósfera, cuatro parques nacionales, quince monumentos naturales y una reserva forestal. Este además es el segundo estado del país con mayor población indígena: 76.314 personas de 33 etnias diversas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La población Piaroa, a la que pertenece Hortimio, es la segunda más numerosa.

El nombre tradicional de Hortimio es Reje'cha, en español es “señor de la tierra”, una definición que se ajusta a las labores que ejerce: la defensa de su territorio de actividades extractivistas, invasores, deforestación e incursión de grupos armados, y el impulso del desarrollo de su pueblo con especial acento en el rescate de la cultura ancestral y sus saberes. El significado de su nombre lo conecta también con el de su principal referente Wänä'cä.

El “señor de la tierra” cuenta que la amenaza sobre la biodiversidad de la cuenca hidrográfica del río Cataniapo es evidente. Así como Wänä'cä tuvo que enfrentar a los colonizadores, Hortimio –trigueño, de estatura mediana, extrovertido y de buen humor en su rol como líder– ha tenido que trabajar arduamente para evitar la incursión de los grupos armados y mineros que extraen oro de las entrañas de los bosques con complicidad estatal. En esta zona, varias investigaciones periodísticas y de organismos internacionales como Crisis Group e Insight Crime han revelado la presencia de grupos armados del vecino país, como disidentes de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El líder cuenta que en junio de 2020, los indígenas de su pueblo cerraron un largo camino clandestino abierto por mineros que conectaba su zona con la frontera norte de Brasil. Meses atrás, en febrero de 2020, cuando aún no iniciaba la cuarentena por la emergencia de la pandemia global de la covid-19, disidentes de las FARC se instalaron en sus tierras. Hortimio narra que 700 indígenas del Cataniapo marcharon hasta un punto boscoso de la selva para defender su territorio y expulsar al grupo armado. “Se volvieron a ir (…) Ya han invadido varios territorios. Buscan recursos naturales”, agrega.

Hortimio también recuerda que a cuatro días de terminar el 2019, acompañado con un grupo de indígenas, cruzó palabras con el comandante de la disidencia y le dijo “este es nuestro territorio”, además de exigirle que se retiraran del lugar. “Estaban armados y sabían que este era el único territorio libre. Marchamos y dialogamos con ellos, porque no somos gente de guerra. Informaron que venían del gobierno, que eran aliados estratégicos del país y respondimos que no. ‘No hemos aprobado ese convenio y todo lo que no se aprueba en la Asamblea Nacional es nulo’, dije. Y se fueron”.