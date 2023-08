I

Este no es un pueblo de senderos adoquinados para turistas de fin de semana, como otros de Boyacá, Colombia. Socotá existe sobre la depresión de un terreno montañoso a la que se llega por una vía estrecha que zigzaguea los abismos del comienzo del cañón del Chicamocha, sobre la cordillera oriental colombiana. Nadie viene acá de casualidad. En la ruta no hay venta de ruanas ni canastos, sólo altares a la Virgen del Carmen hechos con llantas y rines en desuso. En el borde de la carretera hay niños que esperan el bus escolar mientras que los adultos suben por caminos de herradura con ayuda de las pocas mulas que todavía se ven por aquí. Aún no es mediodía y el pueblo sigue en calma. Los mineros que entraron a las cuatro de la mañana para hacer el primer turno de la jornada no han salido de los socavones. Los pocos transeúntes que se ven caben en una cafetería, la única abierta a esta hora. Atiende una mujer joven que me sirve un pocillo de tinto sin preguntar.

- “¿Azúcar?”, dice retrocediendo hacia el mostrador.

Aquí la actividad social comienza después de las cinco de la tarde, cuando los mineros llegan con sus herramientas de trabajo atadas al cuerpo y las mujeres salen de misa.

Por la ventana veo la plaza central, lugar en el que gira la vida del pueblo. Fue construida en el siglo XVII por indígenas y sacerdotes misioneros con la idea de imitar un caserío español, con la parroquia a un lado, la alcaldía al otro y el banco y las casas de las familias más tradicionales en el resto del recuadro. Sobre un costado hay una estatua esculpida en piedra de un hombre con ruana y sombrero que sostiene un azadón en la mano izquierda. A sus pies se lee: POR EL PUEBLO CAMPESINO. Un monumento como prueba de que alguna vez aquí tuvieron la vocación de cultivar la tierra. A la cafetería entra un cliente de unos sesenta años que lleva a sus espaldas una especie de serrucho flexible con empuñadura de madera que sobresale a lado y lado de su cadera, junto con una pica anclada al cinturón. Se sienta y pide una gaseosa que se toma en dos tragos. En eso, suenan las campanas de la iglesia. Ya son las doce, hora en que comienza el segundo turno en los socavones. El hombre se para de la mesa y se despide con una energía capaz de enterarnos a todos de su salida. Sale en su moto y lo veo trepar por una vía que lo llevará a la mina en donde permanecerá metido las próximas ocho horas.