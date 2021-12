Fiebre eólica en la Guajira

Las empresas eólicas se dan por satisfechas con los pactos a los que llegaron tras procesos de consulta previa que, no obstante, han sido muy cuestionados, entre otras cosas, por fragmentar comunidades que están íntimamente interconectadas, tal como recoge El viento del Este llega con revoluciones, un completísimo informe sobre las eólicas en la Guajira publicado en diciembre de 2019 por la fundación Indepaz. Las empresas actúan como si las compensaciones ofrecidas en forma de regalías lo arreglasen todo, desconociendo que la relación de los indígenas con el territorio es radicalmente distinta a la que tienen las sociedades urbanas, donde el territorio es un bien de uso, que se compra y se vende. Para los indígenas, eso no es así. El territorio es algo integral a la comunidad y a su propia naturaleza identitaria, que no se concibe sin él. Además, perciben que las eólicas vienen a violentar el viento, algo sagrado para la cosmogonía wayúu, encarnado por Jouktai, la deidad del viento.

Nancy Gómez es muy pesimista con lo que está ocurriendo. Ella sostiene que, con la llegada de los grandes parques eólicos, ya no hay futuro para las comunidades wayúu. “Nuestro territorio no tiene precio”- dice Nancy, “nos pueden dar todos los miles y miles y millones, que no llega a ser bien pagado. Nuestra riqueza está en la tierra. Nuestra riqueza está en el mar. Nuestra riqueza está en el aire. ¿Cómo vamos a despojarnos de lo que es nuestro? ¿Cómo vamos a permitir que vengan y nos engañen así nomás, hablándonos de desarrollo?”