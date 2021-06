¿Es la impunidad el precio a pagar por devolver la democracia a Venezuela?

¿Cómo funciona ahorita el país? Por los dólares que entran por dos fuentes, una muy grande es el narcotráfico, como también la explotación de minerales cuyos réditos no llegan al Estado, sino que se lo quedan ellos. La otra fuente es la de las remesas. Estos recursos tienen un tremendo mérito. La inmensa mayoría de los que envían dinero están viviendo tal vez tan mal como en Venezuela, pero para ellos es sagrado ayudar a su familia. Es una situación inédita en el país. Hoy la división es entre los que tienen acceso a dólares y los que no tienen. Mucha gente de clase media que tenía un trabajo bien remunerado, que vivía bien, ha perdido el trabajo porque casi desaparecieron las empresas. Se han comido los ahorros y simplemente se mueren de hambre. Tienen que ir a parroquias a que les den alimento. Eran gente que vivía bien, que llegaron a viajar por el mundo y ahora están muertos de hambre. Sin embargo, otros que viven en barrios pobres, reciben remesas y viven mejor.

Hasta aquí el análisis de las causas, pasemos a dos noticias que merecen atención. La primera es la posibilidad de un nuevo diálogo entre el gobierno y la oposición. Dos cuestiones sobre esta eventualidad. Hay análisis internacionales que son del parecer que los pasados intentos de diálogo los empleó el gobierno de Venezuela para ganar tiempo. Pero si algo no estaba en discusión era la entrega del poder mediante elecciones libres y observadas. Algunos representantes diplomáticos dicen que la actual situación es distinta y que existe al menos un sector del gobierno que desea encontrar una salida democrática a la crisis. ¿Es concebible un escenario tan auspicioso?

No lo creo. La única salida que aceptaría el Gobierno es si se le conceda amnistía y llevarse el dinero que robó. Creo que habría que aceptar eso. La justicia llegará, pero hoy no se puede dar, no hay ninguna posibilidad. ¿Hay gente del gobierno que quiere una salida democrática? creo que no. También me parece que la oposición está demasiado debilitada. Todavía hay sectores democráticos, pero no veo que haya densidad.

Si hay algo por lo que apostar es por una salida de largo plazo. A uno le parece durísimo decir eso, pero no veo otra cosa.

La otra noticia, es que la Corte Penal Internacional anunciará próximamente la posibilidad de juzgar al presidente y a otros personeros del gobierno por crímenes de lesa humanidad. ¿Cree usted que existen suficientes antecedentes como para iniciar un juicio en la Corte Penal?

La Corte Penal no va a venir aquí a sacarle a Maduro y llevarlo preso. La mayoría de los venezolanos estamos convencidos de que ese señor tendría que ir a la cárcel para toda la vida. Pero sabemos que eso no se puede dar hoy. Es todo lo contrario. O sea, sabemos que usted es culpable, pero como no hay ninguna otra posibilidad de que ustedes salgan, nos parece que un mal menor es la impunidad. Insisto, por ahora. Maduro puede ser malo, pero no tonto: “yo no voy a salir si no estoy seguro de poder hacerlo y no ir a la cárcel”. Así de sencillo.

Cuantas más condenas haya, peor. Vamos a suponer que lo condenan: “pues más a mi favor para que yo no salga de aquí de ninguna manera. Ni tampoco propongo una salida democrática, porque entonces también me van a juzgar”.

Son conscientes de que tienen tantas deudas con la justicia que, o hay amnistía, o no hay ninguna solución a corto plazo, porque tienen todo el poder y una invasión sería mucho peor de lo que hay ahora.

El gobierno y sus intelectuales no han dejado un día de insistir en que la crisis venezolana es culpa de la derecha radical y del apoyo que le presta el imperialismo norteamericano. Esta es una argumentación que sustentan en las sanciones aplicadas por el Gobierno de los Estados Unidos.

Hay elementos totalmente internos que explican lo que está pasando. Que las sanciones han empeorado la situación, no hay la menor duda, pero que son la causa, no, no, no. El gobierno ha puesto el país en manos de Rusia, de China y de Turquía. Para ellos no había mas remedio.

Usted habla de daño antropológico y si la antropología es el estudio integral del ser humano a través del tiempo, uno podría deducir que usted considera que el daño que sufren los venezolanos va hoy mucho más allá de cualquier consideración coyuntural.

Sí, cuando he escrito sobre el daño antropológico para no culpar de todo al último, empiezo por señalar de dónde me parece que proviene. La primera muestra la da Rafael Caldera al desatender las necesidades del momento. Luego, un daño antropológico muchísimo mayor fue el de Carlos Andrés, que dio al pueblo derechos, pero no deberes. Es un daño terrible, porque convierte a la gente en adolescentes sin responsabilidad propia. Lo que vino después fue el abandono total del pueblo.