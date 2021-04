Migración venezolana: una decisión radical, vista desde dentro

Fue en los conversatorios de Mujeres Migrantes que me reconocí en mi segunda adolescencia. Fue allí donde vi que “salía de carrete” para apaciguar el dolor y que era más vulnerable que nunca. Fue allí donde vi que por años había anulado mis sentimientos porque tenía dolores muy antiguos bien guardados, que la migración ahora estaba removiendo.

Fue allí donde supe que nunca fui “estudiante internacional” y siempre fui migrante, aunque me doliera admitirlo, porque en el fondo sabía que no volvería. Fue allí donde vi que yo necesitaba salir de Venezuela para escapar de una casa que, aunque era muy grande, me dejaba sin espacio. Fue escuchando mi propio relato, pero también el de muchas otras, que supe que migrar para mí había sido una decisión radical. Que no tenía más opción, que no tenía más espacio, y lo mismo pasó con ellas. Migrar así, sin fecha de retorno, siempre es para salvar el cuerpo o el alma. Siempre implica que no hay otra opción.

Por eso Maira quería migrar, por eso solo hablaba de volver a Santiago. Finalmente se encontró en la encrucijada y se le bloqueó el camino que la traía a nuestra fantasía. Pero aquí me puso, mi amiga brújula, y ahora la veo en cada crespa que me cruzo en la calle que, con su piel morena divina, disfruta el invierno santiaguino como si estuviera en Patanemo.

Queda mucho por hacer aquí en Santiago y aunque no sé si me quede para siempre, hoy tengo un propósito, un marido, unas amigas que son mi guía, a mi hermana que me la traje, un perro, un par de grandes amigos y un enamoramiento que me pegaron un par de años atrás que ni con cachetadas de realidad se quita: gracias Maira, gracias Santiago.

****

Publicado previamente enHearts on Venezuela.