Navidades sin papá o mamá otro año más, en Venezuela

María, José y el Niño Jesús son los personajes centrales y tradicionales del pesebre venezolano. En época decembrina este icono, cargado de significado católico, aparece en la mayoría de las casas de los venezolanos. Es un símbolo de la Navidad y de la unión familiar. Pero, en un país marcado por la emergencia humanitaria compleja y su consecuente flujo de migración forzada más elevado de Latinoamérica, las figuras de mamá o papá no aparecen en el cuadro.

A Cristian y Fabiola, por ejemplo, les hace falta su María; a Elianni y Santiago, su José. Son niños, niñas y adolescentes venezolanos que no se conocen. Dos de ellos viven en Caracas, capital de Venezuela, mientras que Santiago está en un estado oriental: Anzoátegui. Un día, los cuatro despertaron sin uno de sus padres en el país, lo que hoy los convierte en parte del fenómeno de la niñez dejada atrás.

“Los niños con papás y mamás ausentes por migración pueden presentar tristeza, ansiedad, frustración, arrebatos de ira. En Navidad esto puede verse magnificado. Es un momento muy visual, además. Es como tener la ausencia materializada. Imagínate que estamos en una mesa con cinco puestos, pero el cuarto no se arregla. A ese no se le pone el mantel, no se le pone los cubiertos. Ahí el niño va a notar más que papá o mamá no está”, apunta María Victoria Coutsogiannis, psicóloga de Cecodap, una organización que defiende los derechos del niño en Venezuela desde hace 37 años.

Además de sobrellevar una escenografía incompleta, durante las fiestas los niños de padres migrantes deben lidiar con la cultura festiva. “Mundialmente esta época es para pasarla en familia. Y ahí comienzan las comparaciones y se dispara la angustia: ‘¿Por qué mi amiguito sí tiene a su familia completa?’, ‘¿Otra vez una Navidad sin mamá/papá’”, indica la especialista.

Elianni tiene 9 años de edad. En 2014 se enteró por un allegado que su papá se fue a Chile. Desde ese momento, la conversación por mensajes de texto y llamadas telefónicas han mantenido el vínculo entre ambos.

Cuando la migración de su papá ocurrió, la tradición navideña de Elianni se trastocó también. “Antes pasábamos el 24 en casa de su papá y el 31 en casa los tres; o al revés”, asegura Andrea, su madre. Esa dualidad de espacios para festejar ya no está. En ambas fechas, Elianni recibía una llamada de su papá para celebrar virtualmente, pero este año puede que esta nueva tradición se pierda. Hace tres meses, a Elianni se le dañó su teléfono y no ha podido comunicarse con él.

La separación como pareja no ha afectado la relación padre - hija, aunque entre mamá y papá no hay una comunicación fluida, según Andrea. “A veces siento que hablan más que cuando él estaba aquí”, dice, y asegura, que procura que el vínculo entre ellos no se rompa, por lo que aplaude que el papá de Elianni haya mantenido el contacto pese a la distancia.

Andrea describe a su hija como una niña alegre. Poco hace mención de la falta que le hace su padre. Sin embargo, le llamó la atención que fue Elianni la que buscó participar en este reportaje. “Quiero expresar lo que siento, lo que pasó porque mi papá no está. No es que siempre me sienta triste. No. Sé que él se fue para mejorar”, indica la niña y agrega: “Me gustaría que mis navidades este año fueran en familia: mi mamá, mi papá y yo. Bueno, mi mamá ahora tiene un novio y él me cae muy bien. Me gustaría separarme en dos y pasar la Navidad con todos”.