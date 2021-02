El proyecto autoritario de Bolsonaro: reflexiones sobre la agonizante democracia brasileña

Bolsonaro consideró la decisión del ministro Moraes "como una interferencia", incitando su base de apoyo contra el Supremo Tribunal y el Congreso. En respuesta a la decisión del Supremo Tribunal, los partidarios de Bolsonaro salieron a las calles en protesta contra la democracia. Después de unirse a los manifestantes en Brasilia, Bolsonaro pronunció en un discurso: "Yo soy la Constitución". Durante abril y mayo de 2020, la base de apoyo de Bolsonaro tomó las calles de Brasil en protestas en apoyo de su gobierno y pidiendo una intervención militar, así como el cierre del Tribunal y el Congreso.

Durante las protestas antidemocráticas de 2020, que pedían una intervención militar, Bolsonaro no solo incitó a su base de poder a subvertir el orden constitucional, sino que sugirió una intervención militar. Hubo protestas violentas en las que los periodistas fueron agredidos físicamente con patadas y puñetazos. El nivel de radicalización de Bolsonaro ha incrementado simultáneamente los ataques a la prensa libre brasileña, con ataques verbales a periodistas durante una conferencia de prensa, diciéndoles que "se callen".

La temperatura política de Brasil se disparó en mayo del año pasado, con la decisión del Supremo Tribunal de acceder al teléfono celular de Bolsonaro. Bolsonaro impugnó las órdenes judiciales al declarar su negativa a entregar su teléfono, además de amenazar con enviar a los militares a las calles e "interferir directamente", cerrando el Supremo y el Congreso.

Pero el ministro de Defensa, Augusto Heleno afirmó que "no es el momento para esto". Las protestas antidemocráticas se han calmado desde entonces. En declaraciones posteriores, sin embargo, Bolsonaro consolidó su visión de que el Ejército está por encima de la Constitución brasileña, afirmando que el Ejército no seguirá "órdenes absurdas" y que él no aceptará "intentos de tomar el poder por parte de otro poder de la República, en contravención de las leyes, o a causa de los juicios políticos”. Estos son temas de inmensa preocupación para la supervivencia del orden constitucional en Brasil.

En un mes, y en medio de una pandemia descontrolada, Bolsonaro presidió el caos administrativo, con la renuncia de Moro, protestas contra la democracia y la renuncia de otro ministro de salud, Dr. Nelson Teich, también por diferencias de opinión sobre las medidas de distanciamiento social y sobre el uso del fármaco antipalúdico hidroxicloroquina en pacientes con coronavirus. Teich fue reemplazado por Eduardo Pazuello, un exgeneral sin ningún tipo de formación médica, lo que apunta para la continua militarización del ministerio de Bolsonaro.