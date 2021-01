De mansos e indómitos: Cómo la alianza entre Bolsonaro y el establishment propicia su proyecto autoritario

Extrapolar los resultados de las elecciones municipales a la presidencial es un ejercicio delicado: los aspectos que la gente prioriza a nivel local y nacional pueden no coincidir forzosamente. En Brasil, no obstante, las elecciones municipales suelen leerse como un indicador más o menos sintomático del estado de ánimo electoral. Ahora bien, sean cuales sean los pronósticos, el hecho de que los partidos tradicionales del Centrão controlen hoy casi la mitad de las municipalidades del país los convierte en actores de mayor peso aún en las dos cámaras del Congreso. El Centrão, un conglomerado de partidos “fisiológicos” de derecha y centro-derecha, es conocido por negociar su apoyo a cualquier gobierno en ejercicio —independientemente de su orientación política— a cambio de cargos estratégicos y beneficios financieros.

Pese a su virulento rechazo de los acuerdos “de trastienda” y a su promesa de no negociar con una clase política que estima de cualquier modo podrida, Bolsonaro se arrimó al Centrão a principios de 2020, sintiéndose amenazado por un posible proceso de destitución. Poco más de un año después de asumir el cargo, su administración incurría pues en la misma práctica cuya perpetuación reprochara —y continúa reprochando frecuentemente aún— a sus predecesores. En lugar de incitar la furia de sus adeptos, esta táctica fue presentada de manera bastante convincente a la leal base bolsonarista, como un mal necesario que permitiría al presidente gobernar sin oposición significativa. También fue vista de forma más bien positiva por algunos sectores de la oposición, que asumían —o esperaban— que la “infiltración” de miembros de partidos tradicionales haría peso al extremismo del gobierno y contendría la influencia de su “base ideológica” más radical.

Dos circunstancias adicionales podrían contribuir a afianzar aún más los lazos entre la administración actual y los miembros del Centrão. La primera tiene relación con la necesidad de afiliación partidaria de Bolsonaro. El presidente rompió filas con el Partido Social Liberal (psl) menos de un año después de su elección y se ha mantenido desde entonces como independiente. Su tentativa de crear un partido propio, Alianza por Brasil, ha sido hasta ahora infructuosa y todo parece indicar que este no será creado a tiempo para la campaña presidencial de 2022. De hecho, el mismo Bolsonaro precisó que, de no estar creada su Alianza para marzo de 2021, se afiliaría a alguno de los partidos ya existentes. La segunda circunstancia que allana el camino para la consolidación de los nexos entre el gobierno del “anti-establishment” y el Centrão, representante por antonomasia del establishment, es el renuevo de las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados en febrero de 2021. No es una coincidencia que Bolsonaro haya fijado la fecha de su nueva afiliación partidaria para después de la investidura de ambos presidentes.

Estos cargos son por cierto de suma importancia. Los presidentes de las cámaras participan por ejemplo en el Consejo de Defensa Nacional y en el Consejo de la República. Pero es el Presidente de la Cámara de Diputados quien decide, entre otras cosas, si considera o desestima una moción de destitución contra el Presidente de la República. La carrera por la sucesión, que se anuncia reñidísima, ya ha comenzado. La candidatura de Arthur Lira, conocido como líder del Centrão en la Cámara Baja, cuenta por su parte con el apoyo del gobierno. Por otra parte, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, ha respaldado oficialmente a Baleia Rossi como su sucesor, quien cuenta con el apoyo de una coalición de once partidos de oposición. Aunque ambos aspirantes prometen presidir la Cámara de manera autónoma, muchos temen que la estrechísima relación de Arthur Lira con el gobierno y el Centrão se torne aún más enmarañada y que Bolsonaro tenga más posibilidades todavía de evitar un potencial proceso de destitución.