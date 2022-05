Serie "Discriminación a personas mayores LGBTIQ+ en Venezuela". 1: Julio

Julio actualmente vive una situación de acoso por parte de unos vecinos, en su residencia en Caracas, pero prefiere no denunciar porque está seguro de que su caso no será tomado en cuenta. Julio siente que no hay nada que hacer porque los asuntos legales de una persona homosexual no le importan al Estado. Para defensores de derechos humanos entre la población LGBTIQ+ existe una percepción generalizada de no contar con derechos, en parte porque las instituciones no son eficientes en la recepción de los casos.

Los pocos instrumentos que hay no se cumplen

Así como Julio a veces experimenta acoso por parte de sus vecinos, la discriminación también surge en sitios públicos. En septiembre de este año el activista Danny Toro de la organización País Narrado y su novio fueron expulsados de un restaurante ubicado en Chacao. “Acabo de vivir un hecho de discriminación en Vera Pizza. Me acaban de decir que no puedo bailar con mi novio porque es un ambiente familiar, porque según ellos es un acto asqueroso”, escribió Toro en Twitter. Rápidamente el tweet se volvió viral y encontró indignación por parte de unos y apoyo al local por parte de otros.

Chacao es el único municipio del país que cuenta con una ordenanza que expresamente prohíbe la discriminación. Se aprobó el 9 de agosto de 2016 por el Concejo Municipal de Chacao y sanciona “cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objeto o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos”. Pero en la práctica no se cumple.

La ordenanza de Chacao dice claramente que los establecimientos deben tener un cartel que diga -prohibido todo tipo de discriminación-, pero ni siquiera las instituciones de Chacao lo tienen.

Con la pandemia los problemas empeoraron

Para la coordinadora de Unión Afirmativa, Quiteria Franco, antes de la pandemia ya había una situación de negación de derechos. La emergencia humanitaria compleja que vive el país desde 2015 ha duplicado las cargas para las personas, en especial para quienes son vulnerables. En los últimos años esta población ha tenido que lidiar con la escasez de alimentos, la escasez de antirretrovirales o de hormonas para personas que están en proceso de transición.

Unión Afirmativa señala que durante la pandemia recibieron casos como el de dos adolescentes que fueron encerradas en su casa y no podían ver a sus novias porque sus padres se lo impedían. También el caso de un joven de Yaracuy quien pedía ayuda porque en su casa los padres eran evangélicos y lo tenían encerrado y lo golpeaban por ser gay.

Entre las múltiples necesidades que tienen las personas LGBTIQ+ está la de refugios seguros. El Centro LGBTI, una iniciativa de Movimiento Somos, abrió en mayo de 2021 en el estado Mérida, desde el comienzo reciben solicitudes de personas que necesitaban un lugar donde pasar la noche. Hasta agosto del año pasado el centro recibía al mes entre 8 y 12 solicitudes de este tipo porque en la calle o en sus hogares corrían peligro por su orientación sexual o su identidad de género.

Julio, por ejemplo, lleva tres años esperando obtener una pensión, a pesar de que cuenta con la edad e hizo los trámites correspondientes, pero su solicitud sigue a la espera. El hombre de 66 años, trabaja como artesano por cuenta propia desde el año 97, pero la crisis económica ha hecho que comprar bisutería o pinturas no sea una prioridad. “Llevo tres años pidiendo una pensión y todavía no me la han dado, teniendo la edad, teniendo todo. No tengo ningún tipo de pensión, ningún tipo de ingreso que venga del Estado, absolutamente nada, cuando debería tenerlo”, apunta.

Vivir en un país donde las cosas cambian a un ritmo demasiado lento ha sido para Julio una larga carrera de incertidumbre. A sus 66 años dice que hoy es menos lo que le afecta y también son menos los acosos o comentarios peyorativos que puedan lanzarle en la calle por ser homosexual, pero aún así indica que la población LGBTIQ+ se cohibe de hacer denuncias por temor a sufrir alguna discriminación o falta de seriedad a sus reclamos.