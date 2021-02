El laboratorio político de España - del 15-M a Podemos

NF: Una ética feminista fue clave en la forma en que se sostuvo y desarrolló el 15-M, pero esto no pareció traducirse en la formación de Podemos, que ha sido muy criticado por estar dominado por hombres. ¿Por qué una ética feminista se convirtió en algo tan central para el movimiento y, si no fue con Podemos, dónde dejó su huella de forma más enfática?

CFF: También Podemos ha experimentado una notable transformación en este sentido, aunque todavía queda camino por recorrer. Como muestro en el libro, en su concepción, el feminismo era un elemento menor y casi olvidado del manifiesto original. De hecho, la palabra ni siquiera aparece, aunque sí algunas preocupaciones feministas tradicionales, como la libertad de control sobre el propio cuerpo, la orientación sexual y el compromiso de luchar contra la violencia de género.

Pero en la evolución del partido, gracias al trabajo de las feministas del movimiento, se convirtió en una preocupación cada vez más central del partido y ahora se consolida como un componente clave. La disyuntiva entre las agendas políticas y las prácticas políticas internas es un problema para la mayoría de los partidos progresistas, y Podemos no es una excepción.

Pero ha hecho grandes avances en términos de liderazgo femenino y de una agenda feminista desde su creación, de nuevo gracias al trabajo de las feministas en el partido. Como he dicho antes, la ética feminista ha dejado su huella en los movimientos municipales muy claramente, y también en los espacios del movimiento.

Cuando pregunté a activistas que han estado involucradas en movimientos autónomos en Madrid durante varias décadas cuál ha sido el mayor cambio gracias al 15-M, la influencia del feminismo ha sido definitivamente uno de ellos.

NF: Aunque usted afirma que muchas participantes en el movimiento se adhieren a una ideología antirracista, la falta de una política crítica con respecto a la raza en el corazón del movimiento es sorprendente, sobre todo a la luz de las protestas de Black Lives Matter (Las vidas negras importan) en todo el mundo en respuesta a las desigualdades racializadas en todas partes. ¿A qué cree que se debe esto y cuáles han sido las consecuencias para el movimiento?

CFF: Es una pregunta difícil de responder. Yo no diría que no hay políticas críticas con la raza en el movimiento. Grupos como SOS Racismo, las Oficinas de Derechos Sociales, y plataformas como No Somos Delito (que trabajan en la Ley Mordaza) llevan mucho tiempo preocupados por los temas de los inmigrantes y la lucha contra el racismo y han estado activos en todo el movimiento.

La PAH (la plataforma de afectados por las hipotecas) también ha contado con una fuerte implicación de activistas inmigrantes. Los centros sociales okupados de Madrid, por ejemplo, establecen activamente vínculos con las comunidades de inmigrantes que participan en las actividades de los centros sociales.

Pero es cierto que en general los movimientos progresistas en España no son muy diversos étnicamente. Tampoco son muy diversos desde el punto de vista socioeconómico o educativo por regla general, aunque esto varía según los grupos y los temas del movimiento.

Black Lives Matter nace en un contexto en el que alrededor del 13% de la población es afroamericana, en el que hay una fuerte historia de movimientos por los derechos civiles, en el que la comunidad afroamericana es políticamente liberal/progresista, en el que hay muchos intelectuales negros influyentes, profesores universitarios, departamentos en los que se aprende teoría racial crítica, una rica tradición de producción cultural y artística que trata la raza de forma central y crítica, y en el que los ejemplos poderosos y visibles de violencia contra las vidas negras son una parte recurrente de la realidad social.

El contexto en España es muy diferente. Aunque hay una larga historia de racismo y xenofobia en la sociedad y las instituciones españolas, también hay diferencias significativas. Los afroespañoles representan alrededor del 2% de la población y no tienen una representación o influencia política similar, y la inmigración masiva es un fenómeno relativamente reciente.

Por lo tanto, no estoy seguro de que BLM o el contexto estadounidense sea la mejor lente para evaluar la falta de diversidad o de compromiso con la teoría racial crítica en los movimientos progresistas españoles. A medida que movimientos como BLM sigan teniendo influencia en todo el mundo, es muy probable que la política racial crítica también tenga un mayor impacto, pero esos procesos llevan tiempo.

Obviamente, cuanto más puedan los movimientos integrar la conciencia crítica en sus ideas y prácticas, más podrán avanzar en una agenda progresista.

NF: ¿Qué nos dice tu etnografía de las prácticas digitales sobre cómo pueden funcionar una ética y una tecnopolítica hacker en un panorama de la información y la tecnología dominado por los mayores oligopolios mediáticos y tecnológicos que ha visto el capitalismo y en el que la brecha digital sigue siendo una realidad para tantos (como la pandemia ha dejado tan alarmantemente claro)? En otras palabras, ¿cuál es el imaginario digital del 15-M, más allá de una ética hacker?

CFF: El 15-M tiene una fuerte vertiente tecnopolítica, y sus defensores se han comprometido a aprovechar el poder de lo digital para crear una democracia más vibrante y robusta. En parte, se trata de ser críticos y conocedores del uso de las tecnologías de los medios de comunicación y de fomentar la replicabilidad; en parte, se trata de cosas como trabajar activamente para cerrar las brechas digitales que todavía dejan fuera a tanta gente; en parte, se trata de ciberpolítica propiamente dicha, con lo que me refiero a cosas como la lucha por mantener la esfera digital abierta, la denuncia efectiva para descubrir la corrupción, la democracia monitorizada para aumentar la transparencia y la responsabilidad, etc.; y en parte, se trata de desarrollar una infraestructura de medios de comunicación crítica autónoma alternativa.

Esto último ha sido especialmente importante en España, donde el 15-M ha impulsado el resurgimiento y la renovación de los medios de comunicación críticos, y donde nuevos proyectos de medios independientes como eldiario.es han conseguido ocupar una parte importante del consumo de noticias, o proyectos como Maldito Bulo están trabajando para combatir los desórdenes informativos. La información y los medios de comunicación son absolutamente cruciales para la democracia, y éste es sin duda el terreno más importante en el que se libra la lucha por la democracia.

La extrema derecha ha tenido un éxito increíble en la guerra de la información. Los paisajes mediáticos dominados por los oligopolios son tremendamente preocupantes, como ha demostrado su trabajo, y la política progresista, y especialmente los partidos establecidos, están realmente luchando por seguir el ritmo. Tenemos que buscar soluciones en los activistas de la democracia digital que han tenido éxito y que son expertos en la materia.

España ofrece algunos buenos ejemplos, pero también lo hacen lugares como Taiwán, donde la tecnopolítica a través de comunidades como gov0 (gov cero) ha tenido realmente una enorme influencia, y podemos ver los efectos positivos de muchas maneras, pero más recientemente en cómo han logrado combatir los trastornos de la información durante la pandemia.