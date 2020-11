Las maravillas y los límites de la caída de Trump

Ningún viento puede ayudar a quien no sabe adónde va. La derrota de Donald Trump en Estados Unidos apenas se ha consolidado y se presentan dos valoraciones aparentemente opuestas. Para algunos, como Ricardo Kotscho, ha drenado el pantano de donde se filtraron los miasmas políticos que nublaron el siglo XXI; ciertamente habrá una restauración virtuosa del pasado reciente. Otros, como Glenn Greenwald, piensan, por el contrario, que nada cambia realmente, porque los intereses detrás del Partido Demócrata y Joe Biden son, en esencia, tan oligárquicos como los que sostuvieron a Donald Trump. Estos puntos de vista no toman en cuenta el contexto del que surgió la ultraderecha contemporánea; y cómo ha sido transformado este escenario desde el inicio de la pandemia. Por eso, les elude la oportunidad desaprovechada por la izquierda, hace 12 años, y la aparición de un nuevo hueco en los últimos meses – y el esfuerzo que será necesario para aprovecharlas.

Este texto apoya cuatro hipótesis fundamentales:

a) Trump no es la causa, sino el efecto de una crisis del capitalismo que empezó en 2008 y aún no se ha resuelto. Sin embargo, no se puede subestimar la importancia del ahora caído presidente. Significó, incluso desde un punto de vista simbólico, la caída de la estrategia efectuada por la oligarquía financiera para escapar de la crisis. Tal estrategia implicó apostar por dos bloques políticos al mismo tiempo: el neoliberalismo clásico y el neofascismo; y construir, a través de esta combinación, un juego de ilusiones que ocultaba la ultraconcentración de la riqueza y el desmantelamiento de la democracia;

b) Esta táctica sólo podría concretarse aprovechando un enorme déficit de imaginación política por parte de la izquierda. Frente a la crisis del sistema, no pudo formular una perspectiva poscapitalista. Asombrada, aceptó el relato de que no había otro camino que salvar a los bancos e imponer a las mayorías "austeridades" y "ajustes fiscales". Al hacerlo, cometió el trágico error que marca los últimos diez años, porque allanó el camino para que la ultraderecha se pusiera la máscara antisistema y se ganara un apoyo popular que antes era impensable.

c) El estallido de la pandemia de la Covid-19 está barajando las cartas nuevamente, por dos razones. Primero, porque expone la incapacidad de la ultraderecha de ofrecer protección a las mayorías en los países que gobierna. Este fracaso, que puede ser mortal para un gobierno “populista”, se deriva de los vínculos que mantienen Trump y Bolsonaro con la oligarquía financiera, cada vez más evidente. En segundo lugar, porque la pandemia – que ahora entra en una “segunda ola” – expone la fragilidad de la “solución” adoptada en 2008 para enfrentar la crisis financiera. En los próximos meses, habrá más devastación económica y social. Esto abrirá espacio, nuevamente, para discutir las dos formas opuestas de enfrentar el drama.

d) También en Brasil, el escenario oscuro de los dos últimos años puede cambiar. La falta de oposición efectiva hasta ahora ha permitido que Bolsonaro permanezca blindado, al contrario de lo que sucedió, mucho antes de Estados Unidos, en Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia, por ejemplo. Pero el probable fracaso de los candidatos del presidente en las elecciones municipales está demostrando que el clima de confrontación permanente que ha creado puede haberse vuelto ineficaz. Además, tendrá que afrontar, inmediatamente después de las elecciones, una serie de graves problemas – desempleo, pobreza, inflación de alimentos – a los que su programa ultraliberal no tiene respuesta. Y, finalmente, es muy posible que de las elecciones emerja una izquierda renovada, plural y menos propensa a aceptar la polarización artificial que provoca el presidente como estrategia política.

Vale la pena examinar, con más detalle, cada una de estas hipótesis.