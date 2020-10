Venezuela: Producir gasolina como sea

Aumenta el desperdicio y el riesgo de contaminación

La profesora de la Universidad Simón Bolívar, Ursula Ehrmann, indicó que del petróleo se sacan entre ocho y 10 productos distintos, quizás más dependiendo de la complejidad de la refinería. Sin embargo, ningún producto se puede acumular en ningún lado. Los productos que salen de un proceso deben entrar directo a otro. Esto se debe a que los tanques tienen una capacidad finita de almacenamiento.

“Cada producto está destinado a un tanque específico y no pueden almacenarse en cualquier tanque ya que podrían contaminarse y dañarse. Si salen productos en grandes cantidades que están fuera de especificación tienen que ver dónde los disponen. Por eso es tan difícil arrancar una refinería, no puede arrancar una sola unidad porque aparecen una cantidad de productos secundarios y no se tiene que hacer con ellos”, reiteró la ex trabajadora de Intevep-Pdvsa.

Además, señaló que cuando la refinería opera de manera estable, no hay desechos, ya que todo se consume de un proceso a otro. Los desechos empiezan a existir cuando se arranca una refinería, porque hay un periodo de estabilización.

Usualmente los desechos de las fosas suelen ser de muy poca volatilidad. Si la fosa está bien hecha, con un fondo impermeable, se supone que los desechos que se descargan allí no permean hacia el suelo. Tampoco deberían evaporarse porque los desechos de las fosas deberían ser muy pesados.

“Si la refinería no arranca bien y no funcionan todos los procesos, es posible que también existan desechos que no sean tan pesados. Si los productos que se depositan en las fosas no son pesados, la atmósfera se contamina porque no hay manera de evitar que estos productos se evaporen. Las fosas no tienen ningún tipo de cubierta”, dijo Ehrmann.

Un riesgo para las comunidades

Tras el reinicio de operaciones de las refinerías El Palito y Cardón, ambas plantas petroleras sufrieron incendios por el funcionamiento a medias de sus instalaciones y fallas de maquinarias de diferentes procesos, lo que conllevó a que ambas refinerías detuvieran la producción de gasolina.

La refinería El Palito fue reactivada el 5 de septiembre de 2020, tras permanecer 18 días inactiva. El Pitazo reseñó que la planta arrancó inicialmente produciendo 10 mil barriles de combustible, tras constante monitoreo, la planta logró producir 22 mil barriles de gasolina. Según Reuters, El Palito tiene capacidad para producir 146 mil barriles por día.

Sin embargo, un mes después de estar operativa, se originó un incendio en la refinería El Palito que afectó la unidad de craqueo catalítico fluido (FCC, por su sigla en inglés), clave en la producción de gasolina.