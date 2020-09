La transformación de viviendas en activos financieros normaliza la miseria en las ciudades de las Américas

Se trata de un abuso extraordinario, porque se priva a las clases más humildes de la opción que tenían de obtener un pequeño apartamento en una torre del barrio. No, esa torre ahora pertenece a sectores de altos ingresos, porque se puede extraer una plusvalía de esto y no se trata tanto de la renta que obtienen. Es el edificio mismo que funciona como un asset, un activo. Es decir, hay dos circuitos: el de la gente que arrienda, lo que pagan, etcétera. Y el otro circuito es el activo financiero, que se vuelve un flujo que puede circular en los sistemas de explotación muy sofisticados de las altas finanzas.

No es el sistema de la banca tradicional, estamos hablando otro mundo. Es la matemática algorítmica en juego. A través de ella se puede transformar casi cualquier elemento. Esta puerta, ese jardín, en algo que lo puedes usar para generar plusvalía. Money, Money, Money. Es colosal esa transformación y la mayoría de la gente no lo sabe. No ve que ya no es una simple vivienda, es que la vivienda se vuelve un valor, como un valor de la bolsa. Ya no es más una simple casa, porque a través de los algoritmos la transforman en un valor.

Entonces por ahí hay tres mil viviendas o tres edificios que se han transformado en un asset que se compra, se vende, se compra, se vende. Los que sufren son los de ingresos más bajos que no pueden seguir pagando más y más por cada casa. Para mí es una brutalidad, un exceso, porque ya hay tanta concentración de dinero. ¿También tenían que agarrar eso, también tenían que jugar y extraer la plusvalía de la gente humilde?

La normalización de la miseria

JZ: A propósito, de Estado y ciudad. Tengo, más que la impresión, el convencimiento de que uno de los méritos de los estados europeos, más allá del Estado de bienestar, es la institucionalidad, es decir, la posibilidad de tener instancias no vinculadas ideológicamente con los partidos que en un momento ostentan el poder. ¿No tiene usted la impresión que esta es una de las grandes tareas pendientes en América Latina?

SS: Sí, absolutamente. Algunas de las grandes ciudades, ciertamente europeas, tienen buenas historias de la vivienda que se lanzaron después de la Segunda Guerra Mundial. Iniciativas necesarias. Ello no impide que los buenos y razonables gobiernos que tiene Europa también busquen la plusvalía, pero la brutalidad que se vive en América del Norte, América Latina y algunas otras partes del mundo, es de dimensiones mucho más brutales y despiadadas.

Esta perversión a la larga nos afecta a todos los que vivimos en la ciudad, porque tenemos gente viviendo en la calle. Lo constatamos en Nueva York, en California. Por la noche, el centro de la ciudad se llena de gente que duerme en la calle, y son más bien hombres y mujeres de una cierta edad. No son jóvenes de 20 años. No, son gente que lo han perdido todo. Los han expulsado de sus viviendas.

Cómo me gustaría que hubiera más visibilidad sobre ellos y su drama, porque se precisa una reacción más decidida. No es así por el momento. Lo que más sucede es que sus circunstancias se vuelven una normalidad. La normalización de la miseria.

Hay una suerte de generosidad. Uno puede decir que es una ironía. Somos nosotros quienes los dejamos vivir ahí. Una cultura que no es precisamente de indiferencia es más bien el caso de que ellos tienen sus derechos y no los vamos a patear ¡fuera de aquí! Podría incluso considerarse una actitud positiva, pero no va muy lejos, ¿no es cierto? Es la cultura emergente en nuestras ciudades que se acostumbra a ver como parte del paisaje que haya gente que duerme en la calle.

JZ: Yo le preguntaba también desde el punto de vista de la institucionalidad, porque me da la impresión de que no todo puede dejarse a la buena voluntad de las personas, sino que tiene que ser el sistema el que provea ciertas normas.

SS: La institucionalidad es irreemplazable para atender a la gente que sobrevive, o sea, mujeres y hombres de una cierta edad que pasan noches en donde no comen, noches en donde cae la lluvia y terminan todos mojados y enfermos. Cuando hay tanta riqueza, tantas modalidades a través de las cuales, con instrumentos modestos, se podría cambiar la situación. No estamos diciendo que todos deben tener una casa de lujo, no, la vivienda más básica que todo gobierno municipal debería proveer. La institucionalidad debe estar para realizar esta tarea prioritaria.

JZ: Me consta que no hay una solución, tiene que haber muchas, pero ¿es la regionalización una de las soluciones en el sentido de descentralizar esta concentración enorme en las ciudades globales como usted las llama?

Absolutamente, sí. Eso es importantísimo. Usted lo dijo. Yo estoy totalmente de acuerdo y hay algo que cambiar. Agrego a eso que tenemos que proteger a la vivienda, especialmente las viviendas en donde habita gente más desprotegida. Creo que tanto el gobierno regional como el municipal deberían preocuparse un poco más. Aquí hay varias lógicas circulando, diversas culturas en juego, donde se observa que algunas costumbres vienen marcadas por una especie de indiferencia con la situación social, mientras que otras culturas, por ejemplo, como es el caso de los franceses, de los alemanes, de los suizos, tienen una mayor conciencia. Las Américas son las regiones más problemáticas, más duras. Creo que las Américas no están saliendo bien de esta situación.