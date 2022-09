Bolsonaro armou civis para ameaçar a democracia do Brasil?

Basta lembrar o assassinato, com golpes de faca e machado, de um homem da região metropolitana de Cuiabá (MT), que defendia o ex-presidente e candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. O autor do crime, segundo a Polícia, é apoiador do atual presidente, Jair Bolsonaro. Os dois homens trabalhavam juntos e, na noite de 7 de setembro, começaram a discutir sobre política.

Dois meses antes, um homem invadiu uma festa na cidade de Foz do Iguaçu e matou o guarda municipal Marcelo Arruda. Arruda comemorava 50 anos em uma festa com tema petista, com bandeiras e cores do PT e uma foto de Lula. Segundo boletim de ocorrência, quando o atirador entrou na festa gritou o nome de Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, ele havia demonstrado apoio ao presidente.

Poucos dias depois, pouco antes de um evento em Uberlândia (MG) com a presença de Lula, um drone sobrevoou o local pulverizando veneno em seus apoiadores.

Um momento arriscado

O Brasil iniciou esse período eleitoral de uma forma nunca vista em nossa história recente do país, com polarização, violência política, proliferação de grupos armados, deslegitimação do processo eleitoral e politização das forças de segurança. Ao mesmo tempo, a sociedade civil está mobilizada e as instituições têm mantido pelo menos algum controle do processo eleitoral.

Os exemplos são muitos: manifestações a favor da democracia, proibição do porte de armas de fogo perto dos centros de votação e procuradores fiscalizando a atuação dapolícia. Por fim, mas não menos importante, o ministro do Supremo, Alexandre Moraes – agora também presidente do Tribunal Superior Eleitoral – se reuniu com comandantes das polícias militares nos estados para garantir a segurança das eleições.

Seria imprudente, no entanto, supor que tais medidas podem impedir o ‘Trump do Brasil’ de tentar se manter no poder por qualquer meio possível. Por isso o mundo precisa ficar de olho no Brasil nas próximas semanas.