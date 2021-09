Bolsonaro vs. povos indígenas: a Amazônia em xeque

O que é indiscutível é que o marco temporal é um ataque legal e judicial em grande escala contra os povos indígenas no Brasil com um objetivo claro: acabar com a Amazônia.

A própria assessora especial para a Prevenção do Genocídio, Alice Wairimu Nderitu, manifestou preocupação com o desenvolvimento do caso no Brasil. "Na região das Américas, estou particularmente preocupada com a situação dos povos indígenas. No Brasil, Equador e outros países, eu peço aos governos para proteger comunidades em risco e garantir justiça para crimes cometidos," afirmou.

Embora os povos indígenas representem apenas 4% da população mundial, eles protegem 80% da biodiversidade do planeta, especialmente a Amazônia que atua como o pulmão e rins da Terra devido às suas funções de filtragem de carbono e regulação das correntes de água. Além disso, de acordo com um relatório de monitoramento de cinco anos da Botanic Gardens International sobre o estado das árvores do mundo, as árvores amazônicas são a espinha dorsal dos ecossistemas naturais e o maior sumidouro de carbono do mundo.

Por enquanto, povos indígenas, empresas e o próprio Bolsonaro continuam aguardando a decisão do STF, que definirá os rumos da Amazônia brasileira, que, se sofrer maior desmatamento e exploração, chegará a um ponto de inflexão sem retorno. Da mesma forma, os povos indígenas seriam despojados, vítimas do que eles mesmos chamaram de "massacre civilizado". Mas o que acontece atualmente no Brasil afeta diretamente não apenas o futuro dos povos indígenas, mas o futuro de todo o planeta.