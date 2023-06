Deterioração da democracia na Guatemala preocupa frente às eleição presidenciais

Apenas um mês antes das eleições presidenciais de 25 de junho, o jornal elPeriódico, conhecido por denunciar corrupção de alto escalão, foi forçado a fechar suas portas após a prisão de seu editor-chefe baixo o que muitos consideram serem acusações falsas. A notícia confirma uma tendência que vem se consolidando há tempos.

Nos últimos anos, a perseguição das autoridades forçou dezenas de promotores, juízes e jornalistas ao exílio, desfazendo anos de progresso na luta contra a corrupção. Enquanto isso, o aumento da insegurança urbana tornou-se uma causa política.

Vários dos principais candidatos presidenciais do país propõem políticas de segurança duras no estilo de El Salvador, que incitaram denúncias de violações dos direitos humanos contra o presidente populista Nayib Bukele. Em seu último Índice de Democracia anual, o The Economist Intelligence Unit classifica a Guatemala como um regime híbrido a um passo de se tornar um Estado autoritário.

Os milhões de eleitores escolherão seu novo presidente em um momento em que desaprovam quase todas as instituições do país, incluindo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os guatemaltecos também terão que decifrar cédulas complexas, com 22 candidatos presidenciais que refletem um cenário político altamente fragmentado. São 30 partidos políticos disputando 160 cadeiras de deputados e 340 de prefeitos e vereadores. Para o Congresso, os eleitores irão votar em listas partidárias em vez de candidatos diretos.

Candidatos desqualificados

O TSE emitiu várias decisões controversas para suspender candidatos nessas eleições. No início do período eleitoral, o TSE congelou as candidaturas do conservador Roberto Arzú e da líder indígena de esquerda Thelma Cabrera. Após uma visita conjunta ao país, WOLA, Humans Rights Watch e RFKHR concluíram que essas medidas representam uma "exclusão arbitrária de candidatos".

A decisão mais polêmica do TSE, porém, foi a desclassificação, em 19 de maio, da candidatura de Carlos Pineda, que vinha liderando as pesquisas de intenção de votos. A decisão foi baseada em acusações de que Pineda e outros 200 candidatos do partido conservador Prosperidad Ciudadana (PC) cometeram supostas irregularidades no processo de nomeação.

As acusações foram feitas pelo ex-partido de Pineda, CAMBIO, liderado pela família de Manuel Baldizón, ex-candidato presidencial que cumpriu pena por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. A suspensão da candidatura de Pineda foi inicialmente temporária, mas passou a ser definitiva após decisão do TSE em 26 de maio.

Carlos Pineda, um empresário de 50 anos, apresentou-se como um outsider anticorrupção e, como Bukele em El Salvador e Rodolfo Hernández na Colômbia, usou o TikTok para conquistar os eleitores. Na última pesquisa da Prensa Libre, Pineda liderava com 23,1% das intenções de voto.