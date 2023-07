A cúpula entre a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e a União Europeia, realizada esta semana em Bruxelas, expôs o papel da América Latina no xadrez político internacional diante da crescente fragmentação da realidade unipolar das últimas décadas.

O encontro, o primeiro em oito anos, foi marcado por divergências sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os 27 representantes europeus, agindo de forma unificada, exigiram a inclusão de um repúdio formal à Rússia na declaração da cúpula. Mas estavam diante de 33 países de uma região heterogênea que mantém alianças muito distintas com as potências envolvidas na guerra.

A divergência de posições ameaçou deixar a cúpula sem uma declaração, mas as partes chegaram a um consenso. O texto final não condena a Rússia e menciona a guerra apenas uma vez. A menção foi suficiente para que a Nicarágua – fiel aliada da Rússia – se recusasse a assinar a declaração. Todos os demais países a endossaram.

“Expressamos profunda preocupação com a guerra em curso contra a Ucrânia, que continua a causar imenso sofrimento humano e está exacerbando as fragilidades existentes na economia global, restringindo o crescimento, aumentando a inflação, interrompendo as cadeias de abastecimento, aumentando a insegurança energética e alimentar e elevando os riscos à estabilidade financeira”, afirma a única passagem do texto sobre a Ucrânia. Não há menção explícita à Rússia.

A discussão dominou boa parte da agenda, ofuscando temas importantes como o debate promovido pelos países caribenhos sobre as reparações pelos séculos de colonialismo europeu e o anúncio de investimentos da União Europeia na América Latina e no Caribe – o que gerou ressentimento entre muitos representantes.

“Não podemos fazer desta cúpula entre a União Europeia e a Celac uma cúpula sobre a Ucrânia”, argumentou o presidente pro tempore da Celac, Ralph Gonsalves, primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas. Mas o consenso final do documento sobre a guerra se alinha mais com as demandas da Celac do que com as da UE, considerando a importância que os europeus deram ao tema, o que indica a determinação do bloco em estreitar laços com seus pares latinos e caribenhos.

Na Europa, a preocupação com as consequências da guerra é muito grande. A incompreensão ou, até mesmo, a equidistância demonstrada por alguns países latino-americanos, que veem nesse conflito uma oportunidade de afirmar sua autonomia ao negociar seus interesses com a Rússia, a China ou quem quer que seja, é motivo de ansiedade. O apelo europeu de defensa dos valores fundamentais em jogo devido à agressão russa é relativizado na América Latina, dada a duplicidade, arrogância e hipocrisia que as ex-potências coloniais exerceram historicamente no continente.

Necessidade energética

Paradoxalmente, o interesse mais urgente da Europa em se aproximar da América Latina e do Caribe decorre da ruptura com a Rússia. A região oferece novas oportunidades de fontes de energia para os países europeus que precisam reduzir sua dependência dos combustíveis fósseis russos. A situação coloca a América Latina em uma posição rara para negociar com a União Europeia, uma antiga ambição da região.