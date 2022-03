A invasão da Ucrânia bagunça tabuleiro geopolítico na América Latina

É fundamental entender de onde vêm esses pronunciamentos e, sobretudo, como e por que ocorreu a reaproximação entre alguns governos do Sul Global e o governo Putin.

Em fevereiro deste ano, pouco antes da escalada do conflito, o vice-primeiro-ministro russo, Yuri Borisov, visitou vários países latino-americanos. Borisov se encontrou com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e com os líderes da Nicarágua e Cuba, três regimes há muito apoiados pela Rússia. Da mesma forma, o presidente russo,Vladimir Putin, se reuniu com Jair Bolsonaro, do Brasil, e Alberto Fernández, da Argentina, países tradicionalmente distantes da Rússia. Ambos os presidentes buscam oportunidades econômicas e vantagens com um interlocutor disposto a fazer negócios para desestabilizar a ordem.

O distanciamento dos Estados Unidos da América Latina nas últimas duas décadas deixou um vazio que outros atores vêm preenchendo, desde o crime organizado até os interesses chineses e russos.

Após alguma hesitação inicial, e diante de uma perigosa escalada no conflito entre Rússia e Ucrânia, Brasil e Argentina oficialmente condenaram a invasão russa. No entanto, houve também certa ambivalência, uma vez que ambos os países evitaram acusar a Rússia de levar a cabo uma "invasão ilegal" merecedora das mais severas sanções, uma asserção fortemente partilhado pelos EUA e a União Europeia, e que conta com a adesão de países da região governados por líderes tanto de esquerda como de direita, incluindo Colômbia, Equador, Costa Rica, Peru e Chile.

Essas rachaduras mostram que, diante do cenário complexo e mutável da guerra na Ucrânia, há alguma penetração e influência russa na América Latina e o que acontece em solo ucraniano não será indiferente à região e terá consequências políticas irreparáveis.