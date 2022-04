Os cidadãos já estavam descontentes com a reeleição de Hernández em 2017, que se deu após uma decisão polêmica da Suprema Corte, que declarou inconstitucional o artigo da Carta Magna de Honduras que proíbe a reeleição de presidentes. Hernández se elegeu com uma vantagem de apenas 1,7% dos votos, em meio a sérios questionamentos da oposição e da comunidade internacional sobre a transparência das eleições. Após três semanas de protestos, que deixaram pelo menos 23 mortos e centenas de feridos, Hernández foi confirmado para um segundo mandato presidencial.

O processo de extradição de Hernández

O processo da justiça dos Estados Unidos contra o ex-presidente Hernández está intimamente ligado ao de seu irmão, Juan Antonio, mais conhecido como Tony Hernández, capturado em Miami em novembro de 2018. Em março de 2021, Tony foi condenado a prisão perpétua e a pagar uma multa de US$ 138,5 milhões por crimes relacionados ao tráfico de drogas.

De acordo com as testemunhas que participaram do julgamento contra Tony, todos traficantes confessos que atualmente cumprem pena nos Estados Unidos, os irmãos Hernández estão no centro das operações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na América Central. Um deles declarou que Tony teria recebido US$ 1 milhão do capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán pela campanha de reeleição presidencial de José Orlando, em 2017, em troca da proteção de alguns de seus aliados. Com base nessa informação, o promotor do caso declarou que Honduras havia se tornado "um virtual narcoestado".

Consequentemente, em julho de 2021, logo após a condenação de Tony, Juan Orlando Hernández foi colocado na Lista Engel do Departamento de Estado dos EUA, que inclui indivíduos implicados em atos de corrupção e antidemocráticos. No entanto, essa informação foi divulgada apenas em 7 de fevereiro, depois de Hernández deixar o cargo, quando as autoridades norte-americanas anunciaram a suspensão de seu visto e o congelamento de seus bens no país. Uma semana depois, os Estados Unidos oficialmente solicitaram a extradição do ex-presidente ao governo recém-instaurando de Castro.

Em 15 de fevereiro, Hernández foi preso na porta de sua casa em meio a uma forte operação policial liderada pelo ministro da Segurança de Honduras e agentes da Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA). Hernández foi transferido para uma unidade especial da polícia e compareceu, em 16 de março, perante a Corte Suprema, que autorizou o pedido de extradição apresentado por um Tribunal do Distrito Sul de Nova York. A defesa de Hernández recorreu da decisão, mas foi ratificada em 29 de março. Hernández deve ser extraditado nas próximas semanas.

Uma nova aliança geopolítica

A extradição de Hernández é um resultado inesperado para um dos aliados mais próximos de Washington no hemisfério. Como presidente do Congresso, cargo que ocupou antes de ser eleito para a presidência do país, Hernández promoveu a reforma constitucional que permitiu a extradição de cidadãos hondurenhos para os Estados Unidos e, posteriormente, como presidente, extraditou 36 pessoas para o país por crimes tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Ao longo de seu governo, Hernández contou com o apoio de Washington, apesar das acusações de corrupção governamental e violações de direitos humanos pelas forças de segurança. A relação tornou-se mais estreita durante o governo de Donald Trump, que via Hernández como um aliado fundamental para a segurança e gestão da migração no Triângulo Norte. Isso incluiu o envio de milhões de dólares em ajuda às forças de segurança hondurenhas.