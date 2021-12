Ortega teria escondido até 9 mil mortes de Covid-19 na Nicarágua, mostra relatório

Um exemplo foi incumprimento do governo de Ortega de uma das principais recomendações da OMS, que era vacinar os profissionais da saúde durante os primeiros 100 dias de 2021. A imunização do setor começou apenas em maio e não incluiu profissionais do setor privado, que durante os picos de Covid-19 deram assistência ambulatorial. Da mesma forma, houve denúncias de funcionários da linha de frente de hospitais públicos que não foram incluídos no grupo prioritário. Como consequência, durante a segunda onda da pandemia entre julho e setembro deste ano, o Observatório Cidadão identificou 252 infecções no sindicato médico da Nicarágua.

Orçamento anti-Covid não executado

O Observatório para Transparência e Anticorrupção também acusa o regime de Ortega de não executar o orçamento anti-Covid, resultado de empréstimos do Fundo Monetário Internacional (US$ 75,5 milhões), Banco Centro-Americano de Integração Econômica (US$ 7,22 milhões), Banco Mundial (US$ 5,62 milhões) e Banco de Integração Econômica (BID). No entanto, não existem dados detalhados sobre como esses recursos foram gastos.

“Para ter acesso a eles, o governo teve que concordar com uma série de condições contratuais nas quais se prometia tornar as informações da Covid-19 transparentes: infecções, óbitos, testes e compras. Mas isso foi apenas parcialmente cumprido. Não se sabe quanto desses empréstimos já foi entregue às autoridades e como foi executado”, dizem os autores.

A Nicarágua também recebeu mais de US$ 10,62 milhões apenas em doações feitas por Taiwan, Áustria, BCIE, Banco Mundial e Unicef. Ou seja, o regime acumulou mais de US$ 126 milhões em recursos para enfrentar a pandemia de Covid-19, mas 88% não foi implementado e não há relatórios públicos sobre a execução dos 12%.

“Um dos poucos investimentos apontados pelo Minsa, este ano, é a melhoria da rede de frio, com a qual já é possível armazenar vacinas ultracongeladas, como as da Pfizer, mas não se sabe com que recursos esse investimento foi feito. A opacidade também domina o investimento em vacinas. Apesar de fazer compras pontuais, não se sabe quanto vale o contrato de vacina com a Rússia, e não há clareza sobre o acordo feito com Cuba pelas 7 milhões de vacinas”, indica o Observatório.

O relatório deixa claro que o problema não é apenas sobre a transparência sobre o número de mortes e infecções, mas sobre tudo relacionado ao combate à Covid-19. Agora, resta saber se Ortega, recentemente reeleito com 75% em eleições sem oposição, enfrentará a nova variante da variante ômicron e ou se escolherá, agora que tem poder absoluto, zelar pela saúde dos nicaraguenses.