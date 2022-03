Mas nem sempre os magistrados seguem as recomendações da secretaria. “Infelizmente, fica à critério de quem quer implementar essas boas práticas. O que os vários estudos nos mostram é que existe uma cultura no sistema judicial de rejeição e recusa em aplicar a perspectiva de gênero como uma boa prática que protege igualdade perante a lei”, explica Daniela López, fundadora do escritório de advocacia feminista AML Defensa de Mujeres (Defesa de Mulheres), e acadêmica da Faculdade de Direito da Universidade Central.

Segundo López, sua constitucionalização é vital, “porque estabelece um mandato obrigatório do Estado para formar e aplicar a perspetiva de gênero, uma vez que os operadores de justiça têm demonstrado apatia em fazê-lo, perpetuando a reprodução de preconceitos e estereótipos de gênero. Isso gera desigualdade e discriminação pelo simples fato de se ser mulher na sociedade”, conclui.

Paridade nas nomeações e no debate

Em termos de paridade nas nomeações, também será um avanço substancial. Hoje, dos 21 ministros da Suprema Corte, apenas 8 são mulheres. De fato, entre 1823 e 30 de março de 2021, foram nomeados 216 ministros e 11 ministras, segundo dados do próprio Judiciário. No entanto, nos tribunais de primeira ou segunda instância, há mais juízas do que juízes.

A norma gerou debate: por um lado, os representantes de centro-direita na Convenção Constituinte argumentaram que os juízes deveriam se basear apenas na justiça.

Por outro, a conhecida magistrada Karen Atala – que processou o Estado do Chile por uma sentença em que perdeu a custódia de suas filhas por ser lésbica – assegurou em entrevista ao jornal La Tercera que "não é necessário incluir uma perspectiva de gênero na nova Constituição. Nós juízes já o fazemos”. Além disso, argumentou que a correção da paridade de gênero poderia prejudicar as juízas, por exemplo, que são maioria nos tribunais.

Se a Constituição for aprovada, o Chile seguirá os passos da Argentina e do México, que já incluem normas similares em suas Constituições.

Na Argentina, por exemplo, o feminicídio da Micaela García, de 21 anos, levou a uma lei que estabelece a obrigatoriedade de treinamento em gênero e violência de gênero para todos os funcionários públicos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. E, no México, entrou em vigor, em 2019, uma reforma da Constituição que garante que metade dos cargos decisórios sejam dados a mulheres nos três poderes do Estado, em órgãos autônomos e candidaturas partidárias, entre outros.

Os três países podem servir de exemplo para abrir a discussão sobre a paridade e a abordagem de gênero na justiça para toda a América Latina.