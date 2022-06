Em muitos casos, é difícil defender a imparcialidade da justiça. Quando o juiz da Lava Jato Sergio Moro abdicou da carreira jurídica para se tornar ministro do presidente Jair Bolsonaro – poucos meses depois de condenar Lula a vários anos de prisão antes das eleições de 2018, nas quais Lula era o favorito – poucos encontraram razões para defender a suposta cegueira da justiça. E os ataques e ameaças de Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF) continuam causando preocupação, principalmente a quatro meses das eleições.

Da mesma forma, o uso indiscriminado do dispositivo ambíguo estabelecido na Constituição peruana que permite a destituição do presidente por “incapacidade moral” destaca a fragilidade do sistema no Peru. Presente na Constituição desde 1839, mas em existência desde antes, o mecanismo pretendia dar ao Congresso uma ferramenta para substituir o presidente em caso de diagnóstico de deficiência mental ou física comprovado por médicos.

Entre aqueles tempos e 2000, quando Alberto Fujimori sofreu impeachment, o dispositivo havia sido usado apenas duas vezes. No entanto, desde 2000, já foi aplicado seis vezes, apenas uma com sucesso: contra Martín Vizcarra em 2020. Não há dúvida de que a Constituição foi politizada no Peru por um Congresso que encontrou uma palavra mágica para processar qualquer presidente a que se oponha. E nos últimos anos, são todos. Os últimos três presidentes, Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra e Castillo, responderam a julgamentos políticos por "incapacidade moral".

Esses são alguns dos exemplos mais recentes que continuam a causar preocupação. Mas a politização dos mecanismos legais existe da Argentina ao México. Ex-presidentes e outras figuras políticas devem ser responsabilizados pelos crimes que cometem. A impunidade também é outra arma política mortal na América Latina. Mas os sistemas judiciais não podem responder aos interesses do Executivo. A democracia depende de suas instituições – e os líderes latino-americanos não estão fazendo sua parte.