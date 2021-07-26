Галина Артеменко: "Выгорели и привыкли".

Потом я нашла место для еще одного памятного знака – на набережной реки Карповки напротив Первого медицинского университета появилась скульптура Печального ангела. Ее автор, скульптор Роман Шустров тоже стал жертвой пандемии. А когда Ангел уже был установлен, ушла из жизни и его вдова Маша. Она не смогла пережить разлуку с любимым человеком. Говорить о боли трудно, я не умею много говорить о боли.

И тем не менее, вы очень много писали и говорили об этой боли. В конце мая Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области присудил вам Гран-при конкурса "Золотое перо". Было ли это для вас неожиданностью?

Я вообще предпочитаю не участвовать ни в каких конкурсах. Я писала каждый день какие-то тексты – это не шедевры, это просто обычная журналистская работа. Но среди них было несколько текстов, которые мне действительно дороги: "Монолог мамы погибшей медсестры", "Монолог доктора", "Монолог санитарки из интерната", статья про художника, погибшего от ковида, и тексты о Стене памяти, о погибших врачах и медсестрах. Еще был прекрасный проект "Помоги врачам", когда артисты ведущих петербургских и московских театров читали монологи медиков, и я тоже подготовила несколько текстов для этого проекта на основе живых историй. Ни о каких призах я не думала. Узнала про это "Золотое перо", и испытала сложные чувства: смущение и желание скрыться, спрятаться.

Мне об этом непросто говорить, потому что я всегда стараюсь быть вне тусовки, вне конкурсов, вне призов. Потому что как-то мне от этого не очень хорошо. И я там на сцене заплакала, потому что я стала вспоминать моих коллег прекрасных, которые так же много работали. Я всех стала перечислять, но не всех успела, потому что начала плакать.

На ваш взгляд, насколько разносторонне, насколько глубоко в питерской локальной прессе удалось отразить ковидную тему?

Отчасти удалось. Это было очень сложно. Сейчас вообще общаться с докторами и медиками очень трудно. Но с самого начала мы все писали – и старались писать хорошо. Я смотрела, что пишут мои коллеги. "Фонтанка" и "Петербургский дневник" – очень разные издания, но тексты о пандемии там были и есть лучшие. На платформе "Доктор Питер" появился прекрасный проект "Красная зона", где Ира Фигурина писала о каждом погибшем медике. Все писали, потому что эту тему не обойдешь. Все писали о погибших, все писали о том, где получить помощь.

Я считаю, что петербургские журналисты работают с темой ковида достаточно адекватно, особенно учитывая те условия, в которых мы оказались, потому что, в отличии от Москвы, наши главные врачи не публиковали и не публикуют данные своих стационаров ежедневно. У нас подробные сводки Межведомственной городской рабочей группы по противодействию коронавирусной инфекции стали публиковаться на сайте городского правительства и приходить в рассылке для СМИ с 16 декабря 2020 года. Там в динамике давалась практически полная картина заболеваемости по городу – движение коечного фонда, процент свободных коек, процент тяжелых больных, которые лежат в стационарах, сколько всего заболевших – прирост по сравнению с прошлой неделей, сколько пациентов на ИВЛ и еще много полезной информации, включая выдачу бесплатных лекарств амбулаторным пациентам и вакцинацию, которая массово началась с января 2021 года. Но 2-го июня – за день до начала работы Петербургского экономического форума эти сводки публиковаться перестали.