La evolución de la participación democrática

About the author

Ana Lis Rodríguez es licenciada en Antropología por la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Desarrollo Humano de FLACSO-PNUD e investigadora en temáticas de género y participación ciudadana, es directora de investigación de Democracia en Red.

Ana Lis Rodríguez holds a Bachelor degree in Anthropology from the University of Buenos Aires and a Master degree in Human Development from FLACSO-UNDP. She does research on gender issues and citizen participation, and is Director of Research at Democracia en Red.